El Liverpool hace oficial la salida de Alexander Arnold y el jugador lo explica en un comunicado

El Liverpool ha hecho oficial la salida de Arnold cuyo contrato con los "reds" expira el próximo 30 de junio. "Trent Alexander-Arnold ha informado al Liverpool FC de su intención de dejar el club este verano al expirar su contrato actual".

El jugador de 26 años pondrá fin a su asociación de dos décadas con los Rojos tras haber tomado la decisión de abandonar Anfield una vez que su contrato finalice el 30 de junio de 2025.

Alexander-Arnold se unió a la Academia de Liverpool a la edad de seis años y progresó en las filas a nivel juvenil antes de hacer su debut senior en 2016. Hasta la fecha ha disputado 352 partidos con los Reds, anotando 23 goles y consiguiendo ocho títulos importantes, incluido el título de la Premier League de esta temporada.

Tras el mensaje del club, el propio futbolista ha emitido un comunicado explicando su decisión. "Después de 20 años en el Liverpool Football Club, ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el número 20", comienza afirmando en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán para siempre. Les estaré eternamente en deuda. Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente. Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientas que te he devuelto algo a cambio durante mi tiempo aquí. Desde el fondo de mi corazón, agradezco a todos: a mis entrenadores, a mis representantes, a mis compañeros de equipo, al personal y a nuestros increíbles seguidores, durante los últimos 20 años", añade dirigiéndose directamente a los aficionados.

"He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y jamás daré por sentados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá", concluye.

El Madrid ya le espera

Desde Inglaterra dan por hecho que el futbolista recalará en unas semanas en el Real Madrid. Según publica The Sun, su contrato expira el 30 de junio, y eso es lo que hará el club blanco.

El Real Madrid -añaden- está dispuesto a pagar 850.000 libras (casi un millón de euros) para tenerlo en sus filas antes de que cumpla su contrato y que pueda estar disponible para jugar contra el club saudí Al-Hilal el 18 de junio.