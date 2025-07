Luis Enrique no olvida: su mensaje contra los periodistas españoles antes del PSG - Real Madrid

Luis Enrique es Luis Enrique en Asturias, Madrid, Barcelona, la selección o París y afronta con serenidad y determinación la semifinal del Mundial de Clubes ante el Real Madrid, en lo que definió como “un partido particular. Será especial. Jugar contra ellos significa que lo hemos hecho bien hasta ahora en este torneo. Será divertido, estamos muy motivados”. Con ese tono, el técnico español del PSG dejó claras sus sensaciones antes del gran duelo contra el equipo de Mbappé, dirigido por Xabi Alonso.

A vueltas con Mbappé

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador fue preguntado en varias ocasiones por Mbappé, que se marchó del PSG al Real Madrid y al que ahora se enfrentará por primera vez desde su salida. Pero Luis Enrique se mostró firme al evitar entrar en ese debate. “Mbappé es el pasado y no hablo del pasado”, repitió. Cuando se le insistió sobre si el PSG podía ser mejor sin él, replicó: “Eso pertenece al pasado y el pasado mueve pocas cosas”. No fue más allá. Ya en su momento había dicho que el equipo podía mejorar tras su marcha y ahora, con el PSG en semifinales del Mundial de Clubes, mantuvo su postura sin añadir más.

Luis Enrique también fue preguntado por si le preocupa que Mbappé pueda estar especialmente motivado contra su exequipo. La respuesta fue idéntica: “Pertenece al pasado, no digo nada del pasado”. Y sobre las declaraciones anteriores en las que dijo que el PSG podía ser mejor sin el delantero, se limitó a decir: “Será interesante. Es un encuentro particular por muchos motivos. Tenemos que estar preparados. Quedó en el pasado, no me arrepiento”.

El PSG y lo colectivo

Más cómodo se mostró al hablar del funcionamiento del equipo. El técnico quiso destacar el mérito colectivo del PSG en este torneo. “Es el equipo y cómo gestionan los jugadores en función del equipo y no viceversa. Hemos podido ver esa unión. Ahora casi todas las cosas que te llegan en redes son positivas, pero también hay otras muy malas”. La importancia del bloque por encima de las individualidades fue uno de los ejes de su discurso.

También tuvo palabras de elogio para dos de sus piezas clave en defensa. “Achraf es sin duda uno de los mejores laterales que no sólo he tenido, que he podido ver en mi vida”, afirmó con contundencia. Y añadió: “Nuno Mendes, en la izquierda, también es un nivel top top mundial”. Ambos laterales han sido fundamentales en este PSG que ha superado etapas complicadas hasta alcanzar las semifinales.

Contra los periodistas

Respecto al rival, Luis Enrique se expresó con respeto y admiración. “Es un placer jugar contra el Madrid, lo es y lo será siempre, porque es el club más laureado del mundo”. Además, evitó cualquier tipo de condescendencia hacia el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso: “Xabi tiene todo para afrontar el reto. Yo no me atrevería jamás a darle un consejo al entrenador del Real Madrid”.

Y como había periodistas españoles, tuvo un recado para ellos: "Hay mucha motivación, pero ver a tanto periodista español empieza a ser un poco más difícil. Bromeo, bromeo, pero me doy cuenta que pasa el tiempo. Yo sigo aquí pero veo que hay muchas caras nuevas, lo que es importante. No sólo jugadores nuevos, también periodistas nuevos, jóvenes, que venís con fuerza. Sí tengo gran motivación, por lo que representa el Real Madrid, porque hay gente en el club con la que compartí vestuario y porque soy culé, soy socio culé".

Cuando fue preguntado por el Chelsea, finalista ya clasificado, Luis Enrique prefirió centrarse en su propio partido: “Les doy la enhorabuena, pero no puedo analizarlo. No es bonito hablar antes de una final. Hay que ganar unas semifinales contra el Madrid, que es un reto enorme”.

También fue cuestionado sobre si se puede mejorar a un equipo campeón. Su respuesta fue clara y directa: “Para ser mejores la próxima temporada sólo se me ocurre una cosa, tener las mayores vacaciones posibles, hay que hacer un reset. Nuestra motivación es rematar de manera histórica una temporada que ya es histórica”.