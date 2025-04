La fe del Bernabéu no fue suficiente

Seguramente pocas aficiones del mundo tenían la fe que tenía la del Real Madrid, pese al 3-0 encajado en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal. A las 18:00 no fallaron al recibimiento al autobús con los futbolistas en la plaza de los Sagrados Corazones. En el tren, mucha gente se iba: sólo fueron a las inmediaciones del estadio para ese primer ánimo. Después, a casa a ver el partido.

El camino al Santiago Bernabéu era un reguero de gente repitiendo la misma palabra, la palabra que Bellingham admitió que había escuchado un millón de veces la última semana: remontada. Las señales futbolísticas no eran importantes, pero Jorge Valdano ya dijo en Movistar que “esto no va de fútbol”. Otras veces no ha sido así. En esta ocasión, el fútbol no le dio al conjunto blanco y sin él, se apagó la magia.

Pero durante ese camino fuera del campo... Puerta 60. “Ahora es cuando empiezo a creer que sí. Tengo fe, no sé por qué”, se escuchaba. “Como remonten no sé lo que hago...”, decían. “Es casi imposible, pero y si sí...”, se repetía. “Sí, se puede. Sí, se puede”, se gritaba.

El ambiente ya dentro era el de las grandes noches y ni siquiera la chispa que otras veces funciona, encendió la mecha. Las jugadas del VAR levantaron al estadio y cuando marcó Vinicius después del error de Saliba, volvió lo de “y si sí...”, pero no duró mucho. El Real Madrid reciente no ha protagonizado grandes remontadas después de un mal resultado en la ida, porque prácticamente no los ha tenido. Hay un 2-0 del Wolfsburgo, respondido con un 3-0; y un 4-1 del Borussia Dortmund, contestado con un 4-1, si se retroceden 15 años. Las remontadas del Madrid han sido dentro de los propios partidos y un pequeño detalle ha sido suficiente para la desatar estampida. Contra el PSG en 2022, fue el error de Donnaruma y el primer gol de Benzema el que armó la revolución y el que paralizó al equipo francés, pese a tener a futbolistas como Messi o Mbappé. Ese año contra el Manchester City, el tanto de Rodrygo cuando todo parecía perdido sacó la chispa... Esos momentos esta vez pudieron ser el penalti fallado por Saka y parado por Courtois o el gol de Vinicius. Corrió el brasileño para sacar rápido, pero ni el Arsenal se puso nervioso ni el Madrid supo despertar ese ambiente especial: en los minutos siguientes, estuvo más en su área que en la contraria. No estaba el equipo para milagros. "Estamos agradecidos a la afición por el ambiente que han creado", decía Lucas Vázquez, uno de los que se quedó a aplaudir a los seguidores. "Volveremos más fuertes, el Madrid volverá siempre y gracias por todo", concluyó uno de los veteranos del vestuario.