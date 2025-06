Manolo Lama se cruza con Cristiano Ronaldo, le dice "ay bicho" y el portugués reacciona a su manera

Cristiano Ronaldo lloró tras ganar la Nations League. Y no fue una lágrima discreta, contenida por la costumbre de ganar, sino un llanto abierto. Lloró más que Morata, que fallo el penalti, más que cualquier jugador español en la final, que habían sido derrotados. Con 40 años, con una carrera que lo ha llevado a lo más alto del fútbol mundial, el portugués dejó ver su emoción sin reservas tras la victoria de Portugal en la final de la Liga de Naciones. España no perdía una final desde la que disputó contra Francia, precisamente en este mismo torneo, hace cuatro años. Entonces, también hubo decepción. Esta vez, con una plantilla renovada y una identidad bien definida, la derrota duele de otro modo: como una oportunidad que se escapa.

Manolo Lama: "Ay mi madre, el Bicho"

Portugal, en cambio, celebró con entusiasmo. Lo hizo como equipo campeón, como selección que ya sabe lo que es triunfar en esta competición. Porque con esta victoria se convirtió en la primera en ganar dos ediciones de la Liga de Naciones. La primera fue en 2018/2019, cuando vencieron a Países Bajos como locales.

Cristiano Ronaldo no fue el protagonista futbolístico del encuentro, pero sí lo fue uno de las escenas de después. En la zona mixta, con la medalla aún colgando del cuello, se detuvo al escuchar una voz conocida. Manolo Lama le gritó desde la distancia: “¡Ay mi madre el Bicho!”.

Cristiano frenó en seco y se acercó al periodista español, como si ese grito tuviera algo de conjuro, de ritual personal. Y allí, entre flashes, risas y lágrimas, soltó con sinceridad: “Seguimos ahí peleando. A los españoles yo les tengo mucho cariño, mi familia es española, tengo muchos amigos ahí, tengo casa ahí, me gusta mucho España”.

Cuando el vestuario del Madrid le llamó el Bicho a Cristiano

Ese instante, breve pero cargado de significado, reactivó una historia compartida. Manolo Lama, sin ocultar la complicidad, desveló una anécdota ya convertida en mito: “Me contó una vez a mí Cristiano que la primera vez que él me escuchó lo de 'ay mi madre el Bicho', él no entendía lo que era el Bicho, pero dice que llegó al vestuario y empezaron a llamarle todo el mundo el Bicho, el Bicho, el Bicho, y dice que le gustó lo del Bicho y que ya le jodía que le llamaran Cristiano, porque le querían llamar el Bicho. Entonces se quedó con eso y siempre que me ve se me para, siempre”.

El apodo, casi involuntario, se volvió parte de su identidad pública. Pasó de ser una exclamación radiofónica a un alias que lo ha acompañado en sus mayores gestas.

Paco González ofreció una lectura dura, pero no exenta de verdad: Cristiano Ronaldo quizá lloraba porque sabe que no va a ganar muchos más. Su última esperanza tiene que ser el Mundial del año que viene. En paralelo, Santi Cañizares aportó una perspectiva diferente, más comprensiva: recordó las críticas que ha recibido Cristiano por seguir en la selección, por no dar un paso al costado. Y añadió que "ganar un título a los 40 años se disfruta más que en la juventud"