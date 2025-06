Las salvajadas que le dicen a Morata tras fallar el penalti frente a Portugal

No han pasado ni 24 horas desde que España cayó derrotada frente a Portugal en la final de la Nations League, y las redes sociales ya han señalado al culpable: Álvaro Morata. El capitán de la Selección falló el penalti decisivo y las críticas no se han hecho esperar. Aunque esta vez han cruzado la línea.

Su pareja, Alice Campello, ha desvelado esta tarde las salvajes amenazas de muerte que ha sufrido el delantero. Lo ha hecho en el programa 'La familia de la tele' de La1, donde se ha reproducido parte de uno de los mensajes más brutales que ha recibido: "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie".

El propio Morata ha hablado en el programa, donde ha desvelado que no se trata de "algo nuevo", pues son muchas las ocasiones en las que ha sufrido comportamientos iguales: "Al menos, me pilla con más experiencia. Llevo muchos años viviendo lo mismo. La verdad es que no tengo ganas de hablar, espero que lo entendáis", dijo en el espacio televisivo.

Por su parte, Campello ha pedido a los críticos que dejen de ser "tan malas personas", y ha añadido que la gente "está loca, desgraciadamente". La influencer también ha mostrado los mensajes de ánimo que, posteriormente, le han dedicado usuarios comprensivos con su situación.

No es la primera vez que el delantero del Galatasaray recibe amenazas de este tipo. De hecho, son muchas las alusiones a la salud mental que ha realizado en los últimos meses, con las críticas y amenazas como protagonistas.