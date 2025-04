Y Marcos Llorente opinó del apagón: "En un mundo de locos, al cuerdo le llaman loco"

El lunes, España y gran parte de la Península Ibérica se vieron sacudidas por un apagón eléctrico de enormes dimensiones que alteró de forma drástica el transporte y la vida diaria de miles de ciudadanos. Entre los afectados se encontraba el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, quien, atrapado en un tren detenido por la falta de suministro eléctrico, decidió compartir su experiencia en redes sociales. "La vida pasa y las conspiraciones van haciéndose realidad", escribió, en un comentario que no tardó en generar un gran revuelo.

Llorente reivindica tener razón

El apagón provocó la interrupción de numerosos servicios ferroviarios, dejando a los trenes inmovilizados en mitad de sus trayectos, con pasajeros a oscuras y sin opciones inmediatas para continuar sus viajes. Marcos Llorente, acompañado por su familia, se vio obligado a abandonar el tren y continuar a pie, una escena que documentó en un vídeo en el que aparecía caminando junto al convoy, cargando maletas y empujando el carrito de su bebé, en medio de una larga fila de afectados.

La publicación de Llorente no se limitó a su primera frase. También añadió otro mensaje cargado de ironía: "En un mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco". Muchos interpretaron estas palabras como una alusión crítica a quienes cuestionan las explicaciones oficiales sobre eventos como apagones o desastres naturales, una interpretación reforzada por antecedentes del propio jugador, que anteriormente había manifestado opiniones relacionadas con teorías de la conspiración, como las que giran en torno a los 'chemtrails' o al debate sobre el sol y el cáncer de piel.

Las reacciones a sus declaraciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios de redes sociales y medios de comunicación señalaron que Llorente parecía sugerir que el apagón no fue producto de un simple fallo técnico o de causas naturales, sino algo premeditado. Esta lectura avivó aún más la polémica en torno a sus palabras y su historial de opiniones no convencionales.

No es un ciberataque

Mientras tanto, las autoridades y los operadores del sistema eléctrico comenzaron a investigar las causas del incidente. Red Eléctrica de España descartó rápidamente la posibilidad de un ciberataque, apuntando en cambio a una "oscilación fuerte del flujo de potencia" en la red eléctrica, un fenómeno que implica cambios bruscos e inusuales en la cantidad de energía que circula por las líneas de alta tensión. Entre las hipótesis que se manejan figuran fallos en interconexiones internacionales, salidas inesperadas de grandes generadores, sobrecargas puntuales o condiciones meteorológicas extremas, aunque ninguna explicación definitiva ha sido confirmada.

En respuesta a la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la formación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y exigió responsabilidades a los operadores privados involucrados en la gestión de la red. Como medida preventiva, también se procedió a liberar reservas estratégicas de petróleo para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, aunque las autoridades insistieron en que no existen motivos para declarar una emergencia mayor.

El impacto del apagón fue inmediato y profundo en las infraestructuras de transporte. La red de Metro y Cercanías de Madrid quedó paralizada, los aeropuertos suspendieron operaciones temporalmente y el tráfico rodado en las principales ciudades sufrió un importante colapso. El Ayuntamiento de Madrid respondió decretando la gratuidad en los autobuses urbanos y en el estacionamiento regulado, mientras que el Metro y los trenes de Cercanías fueron recuperando su funcionamiento de manera progresiva. La ciudad vivió horas de desconcierto e incertidumbre, aunque la normalidad terminó por restablecerse en el transcurso del día siguiente.