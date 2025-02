El más difícil todavía del Real Madrid: Atlético y City casi sin centrales

El curso pasado el Real Madrid ganó la Liga y la Champions a pesar de una epidemia de lesiones graves en defensa. De repente, Ancelotti se quedó sin el mejor portero del mundo, y sin sus dos centrales titulares con la temporada recién comenzada. Courtois, Militao y Alaba se rompieron el ligamento cruzado de la rodilla y a Ancelotti no se le subió ni un centímetro la ceja. Confiaba en la plantilla, no hacía falta que llegase nadie de fuera y con Nacho, Rüdiger, un poco de Tchouameni y hasta con Carvajal de central en algún momento, los blancos se llevaron los dos títulos más importantes y, en el caso de la Liga, con bastante suficiencia además.

Más Noticias Rayo Vallecano El dinero que pagó James Rodríguez para rescindir su contrato con el Rayo Vallecano

Ahora, no es que la situación se repita, es que se ha complicado incluso. El Madrid afronta un más difícil todavía justo en el momento crucial, con partidos que van a definir el futuro del equipo en cuanto a los títulos y, otra vez, con la defensa en cuadro. Es verdad que ahora Courtois está sano, pero lo que tiene por delante el guardameta belga es desolador. Rüdiger se lesionó el sábado en Cornellá y este martes se supo que Alaba va a tener que frenar varias semanas su regreso a la titularidad. «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador David Alaba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución», explicaba el comunicado. Es decir, que en poco tiempo, Ancelotti perdía a los que iban a ser sus centrales para recibir al Atlético en el Bernabéu con el liderato de la Liga en juego y para viajar a Mánchester en la ida del «play in» frente al City. «Desafortunadamente, en los últimos días hemos perdido dos jugadores importantes. Esto no lo contemplamos porque Alaba estaba listo para empezar a jugar e iba a jugar ya, porque tenía buenas sensaciones. Tampoco contemplábamos la lesión de Rüdiger. Es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Son pequeños problemas. Aguantaremos con los jugadores que tenemos. Vuelve Jacobo, que ha estado lesionado mucho tiempo y también puede aportar», detallaba Ancelotti, que regresa a ese estado de emergencia que, en defensa, lleva soportando los dos últimos cursos.

Nadie va a escuchar una queja del técnico italiano, que expuso sus planes para el centro de la defensa. Descartó a Valverde como central, y cerró el círculo para esos dos puestos en Asencio, Jacobo Ramón y Tchouameni. «Lo que tengo que pensar es en plantear bien las cosas en la emergencia que tenemos. Ya la hemos tenido el año pasado, lo arreglamos bien, y ahora los jóvenes tienen la oportunidad de sacar adelante este momento; como hizo Raúl Asencio y como le toca ahora a Jacobo Ramón, en los que confiamos», continuaba Ancelotti.

El técnico italiano defendió las prestaciones de Tchouameni, al que la afición blanca ha llegado a pitar en el Santiago Bernabéu, y que va a tener que jugar los partidos importantes que vienen más atrás de donde le gusta. «A nivel defensivo va bien de cabeza, se posiciona bien, tiene conocimientos tácticos, aunque no haya estado tan acostumbrado a jugar en esa posición. Puede ser que haya jugado bien, un poco menos bien o que haya tenido algún problema; pero siempre ha cumplido. Solo le recuerdo un error claro y grave donde encajamos un gol».

Asencio, que había perdido foco en favor del francés, va a aumentar su número de minutos, y Jacobo Ramón, que ya debutó ante el Salzburgo, es posible que juegue hoy en Butarque para ir probándose ante lo que viene. Ha estado un tiempo lesionado, cuando encadenó dos problemas físicos, pero ahora se encuentra bien y sus casi dos metros de altura (196 centímetros) pueden ser clave ante el Leganés, que ha ganado esta temporada al Barcelona y al Atlético con goles de cabeza a la salida de un córner.

No será la única novedad en el once madridista en Butarque, porque tienen hasta ocho bajas, las dos últimas las de Bellingham y Mbappé, magullados tras el último partido. «Kylian tiene un hematoma en el gemelo», confirmaba Ancelotti, que se alineó con la carta del club contra el sistema arbitral. «No se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista, y si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar. Sucedió algo inexplicable y suscribo totalmente el comunicado del club».