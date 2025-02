Ancelotti anuncia dos bajas importantes para el Madrid en Leganés

Rüdiger y Alaba no van a poder jugar con el Real Madrid las próximas tres semanas, así que Ancelotti se va a jugar media temporada sin ellos, sin los dos centrales que tenía disponibles de la primera plantilla. Ninguno va a estar contra el Atlético de Madrid ni ante el City en la repesca de la Champions, al menos en el choque de ida. Pero eso no es todo, porque el entrenador italiano ha anunciado otras dos bajas muy importantes para el compromiso de los cuartos de final de la Copa del Rey en Leganés.

Ancelotti ha confirmado que Jude Bellingham tiene un hematoma, por el que no ha entrenado este martes y que le hace ser baja para viajar a Butarque.

Y al preguntarle por cómo estaba Mbappé después de la dura entrada de Carlos Romero, Carletto ha confirmado que tiene un derrame en el gemelo izquierdo y que tampoco va a estar en Leganés para buscar las semifinales de la Copa del Rey.

El otro futbolista que no ha entrenado esta mañana ha sido Vinicius, aunque aquí sí que hay alguna buena noticia para el madridismo. "A Vinicius le hemos dado un poco más de descanso hoy, pero estará disponible para mañana", explicaba Ancelotti.

"Totalmente de acuerdo con la carta"

Muchas de las preguntas de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti han estado centradas en la dura carta de protesta que el Real Madrid emitió el lunes con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes como destinatarios. Una queja por los arbitrajes, que tiene como punto de inflexión lo ocurrido en Cornellá el pasado sábado. "Ha pasado algo que es inexplicable y lo que pide el club es una explicación y me parece correcto porque no se ha hecho nada para proteger la integridad del futbolista. Comparto totalmente el comunicado", confirmaba Ancelotti, que como el club, quiere que alguien le explique lo que está pasando. "Aquí se habla de una situación que ha pasado. Si no salen las explicaciones significa que hay un problema y si hay un problema alguien tiene que arreglarlo", continuaba.