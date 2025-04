Mikel Merino, futbolista español del Arsenal: "¿Las remontadas del Madrid? Mantienen la esperanza hasta el final"

Mikel Merino es uno de los goleadores del Arsenal. Al español no le ha quedado más remedio que convertirse en delantero por la ausencias del equipo de Arteta, rival del Real Madrid en la Champions.

-¿Qué es lo más importante para un 'nueve' en el Arsenal?

Respuesta: Creo que lo más importante, juegues de delantero o en cualquier otra posición, es que jugamos de una determinada manera en la que todo el mundo tiene que estar involucrado y que todos tienen que respetar unos principios. No creo que de delantero tenga que hacer algo muy distinto, son movimientos diferentes, pero los principios son los mismos y lo importante es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Tenemos mucha posesión, solemos jugar mucho en campo rival y rodear el área y como delantero, con las características, intento ser una amenaza en el área.

¿Alguna vez viaja al pasado, a experiencias como Dortmund o Newcastle? ¿Cómo gestiona su situación actual y aquella etapa en Alemania?

-Lo estoy gestionando de la mejor manera posible. En toda nueva aventura hay momentos de adaptación, tienes que salir de tu zona de confort, pero salir adelante. Tanto en Alemania como en Inglaterra tuve muchos momentos difíciles, pero me vinieron genial para mi etapa en la Real y ahora en el Arsenal. Ahora, cuando tengo momentos complicados, tiro de recuerdos y de experiencias pasadas.

Recuerdos de Henry

-¿Qué recuerdos tiene de la eliminatoria de 2006 en la que el Arsenal elimina al Madrid? ¿Se ve como el Thierry Henry de aquellos partidos?

- Como Henry no me veo (risas), porque como Henry no hay mucha gente. Aquella eliminatoria fue un momento histórico y hay muy buenos recuerdos. Todo el mundo tiene muchas ganas y mucha ilusión para intentar repetirlo.

Un delantero inesperado

-¿Le sorprende cómo lo está haciendo en su nuevo rol?

-Sí, ha sido un poco sorpresa para mí poder rendir y aportar en la faceta goleadora. Siempre lo he tenido dentro y creo que podría haberlo explotado más en mi carrera. Como delantero me estoy encontrando muy cómodo, estoy rodeado de mucha calidad y me he adaptado muy bien. Cada vez es menos sorpresa, porque es algo que puedo hacer.

-Una vez dijo que David Silva estaba en otra categoría y que era a lo que debía aspirar todo futbolista, ¿qué semejanzas ve entre Silva y Odegaard?

-Son posiciones muy parecidas, posición de enganche, que tiene muy buen pie, que se asocia muy bien con los compañeros y luego también son perfiles distintos a nivel técnico, que tienen sus manías. Cuando estaba en la Real y se fue Martin, escribí un post en Instagram hablando de él, porque para mí era una figura muy importante que me ayudaba mucho y me dijeron: "No te preocupes, que el que va a venir sabe de esto", y días después llegó Silva. Para mí Odegaard es posiblemente el mejor jugador de la Premier.

¿Puede ayudar a sus compañeros a explicar el fenómeno Real Madrid de las remontadas?

-Cuando salió el cuadro y el Madrid pasó de ronda, alguna conversación más tranquila sí que tuve con algún compañero, pero nada muy exhaustivo ni muy táctico. Es algo que existe, en temporadas anteriores y recientemente en la eliminatoria contra la Real, que mantienen la esperanza y la energía hasta el final. Es algo que hay que elogiar. Siguen creyendo y el estadio confía. Yo lo he vivido en persona. La mayor experiencia que he tenido fue en Copa, cuando les eliminamos pero en los últimos minutos nos avasallaron completamente.

¿Cómo están siendo estos meses con Arteta?

-Está siendo un año muy bonito, estoy aprendiendo mucho. Trabajando cosas que no había hecho antes, entendiendo otra forma de ver el fútbol. Es un entrenador muy completo, que ha cogido lo mejor de Guardiola, esa etapa trabajando con él se ve en el día a día, de querer ser un equipo dominante, de no dejarle entrar en el partido y luego someterle. Tiene sus pinceladas, su metodología de entrenamiento, de encarar los partidos y es lo que hacen los mejores, coger lo mejor de cada lugar y adaptarse. Es, si no el mejor, uno de los mejores del mundo.

- Estos días habéis tenido una buena noticia, la vuelta de Saka, y la baja de Gabriel, ¿Cómo os va a afectar?

-Creo que nos va a condicionar, como ha pasado toda la temporada. Ha sido un año muy complicado. Mucha gente ha tenido bajas de meses. Si algo bueno tiene esta plantilla es que estamos listos para todo lo que venga por delante. Cuando falta una pieza importante del equipo, ahí están dos o tres para tomar responsabilidades y cubrir esa baja. La pérdida de 'Gabi' es un jugador importantísimo para nosotros y a Bukayo le hemos echado mucho de menos. El secreto del grupo es la unión, no somos un equipo de individualidades. Trabajamos como una familia.

-Tanto el Atlético de Madrid como el City intentaron tener el balón, pero sin ser muy profundos, eso en el Arsenal es difícil de imaginar, no utilizáis el balón para defender.

- Dependerá de la situación del partido y de cómo estemos físicamente. Una de las claves del equipo es saber cómo adaptarse a cómo esté el partido. La mentalidad es la de ir a ganar, utilizar cada situación del juego con el objetivo de meter gol. Pero el fútbol muchas veces es distinto a eso. Atacar por atacar no es lo más inteligente si las posibilidades de prosperar no son buenas.

- A Arteta le hemos escuchado en estos años ser muy ambicioso y que el equipo tiene que ganar y levantar títulos, ¿cómo ve esa mezcla de deseo y de frustración también por quedarse en la orilla?

-Para mí es la primera vez que estoy en un entorno en el que se persiguen los títulos con un objetivo tan claro y se habla de ello sin tapujos. Habla muy bien de la mentalidad que hay aquí. Llevamos dos temporadas seguidas quedando segundos y no nos conformamos con ello. La mentalidad es tratar de ganar títulos. Esa frustración hay que tomarla como gasolina