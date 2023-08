Oficial: Militao, como Courtois, se pierde la temporada del Real Madrid

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", asegura el Real Madrid en el comunicado que ha publicado acerca de la lesión de Militao. Se confirma lo que todo el mundo temía al verle caer sobre el césped de San Mamés. Ya lo temía Ancelotti: "Ha sufrido un esguince de rodilla. No tiene buena pinta y lo evaluaremos en las próximas horas. Ojalá no sea nada grave. Estamos preocupados y no descartamos nada", decía el entrenador del Real Madrid.

Se retiró lesionado al poco de comenzar la segunda parte. Fue una lesión producida una acción fortuita cuando en la presión a Oihan Sancet. Resbaló su pie de apoyo, el izquierdo, en el momento de clavar en el césped la pierna derecha. Tras ser atendido sobre el césped, se retiró del campo por su propio pie en el minuto 50 ayudado por uno de los asistentes del equipo blanco, y aplaudido por el público de 'La Catedral', para ser sustituido por Antonio Rüdiger.

Ahora el defensa alemán se convierte en el central principal junto a Alaba en el centro de la defensa, mientras que Nacho pasa a ser el central suplente, con la posibilidad de jugar muchos minutos. En apenas unos días el Real Madrid ha sufrido la baja de Courtois y la Militao, sus dos mejores hombres en el aspecto defensivo. El belga fue el segundo que más minutos jugó la temporada pasada, mientras que Militao fue el cuarto futbolista en tiempo disputado, porque Ancelotti confiaba en ellos como nadie para liderar y asegurar el equipo atrás. Ahora, el entrenador italiano tiene que arreglárselas sin ellos. En la portería, todo indica que la solución va a ser Kepa, com anunció un directivo del Bayern en la presentación de Kane: "Estuvimos cerca y de hecho queríamos presentarlo hoy, pero es español y eligió el Real Madrid", ha asegurado.