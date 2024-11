El fichaje del Real Madrid para su defensa, según Guti

El Real Madrid ganó a Osasuna y afronta con más tranquilidad estas dos semanas sin fútbol de clubes. Ancelotti encontró la respuesta de sus jugadores desde un cambio de actitud y un mejor posicionamiento. No hubo una revolución en nombres, apenas tres cambios en un once en el que fueron novedad Fran García, Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes. Con un regreso al 4-3-3 como dibujo táctico pero, sobre todo, una intensidad mayor en la presión tras perdida. Provocó el Real Madrid con su partido más completo del curso, la imagen menos intensa de Osasuna, hasta hoy equipo revelación de LaLiga.

La mala racha de lesiones que sufre el conjunto madridista no tiene fin. En la primera parte perdió de nuevo a Rodrygo en ataque, recién recuperado de un problema muscular. A Lucas Vázquez en un lateral derecho que quedá huérfano y en el que Ancelotti inventó a Fede Valverde como opción. Y especialmente preocupante las lágrimas de Militao por un nuevo problema de rodilla.

Tras superar el central brasileño el largo camino de una rotura de ligamento cruzado. En la rodilla sana que se le quedó clavada y dejó al Real Madrid sin centrales. Solamente queda sano Antonio Rüdiger. Ancelotti demostró que no cuenta con Jesús Vallejo, apostando antes por el debut de un canterano como Raúl Asencio que cumplió un sueño a buen nivel.

Firme en labores defensivas y dando una asistencia de gol, en el segundo tanto del partido, al poco de entrar al césped con un pase en largo que sirvió para que Jude Bellingham sí calmase su ansiedad en la definición con su primer tanto del curso. Coreó la grada del Bernabéu el nombre de Asencio, agradeciendo la apuesta por la cantera. Mientras, en la zona noble, ya se comienza a sentir obligación de estudiar opciones en el mercado para fichar en invierno. Sin Dani Carvajal ni Lucas Vázquez. Sin Militao. Aún sin David Alaba. Los problemas crecen para Ancelotti.

Ha sido Guti el que ha lanzado un nombre en la retransmisión de Dazn del partido del Real Madrid. "Sergio Ramos ahora mismo está sin club, lo veo como una opción", ha dicho el ex futbolista del Real Madrid acerca de un posible refuerzo.

Sergio Ramos sigue sin equipo y entrenándose en solitario a la espera de una llamada que le devuelva al fútbol profesional. Jugó la temporada pasada en el Sevilla, pero este curso, a pesar de los muchísimos rumores que han salido sobre su fichaje en muchos países, no consigue cerrar nada. Él continúa entrenando a la espera de que se le abra alguna puerta, pero el tiempo no corre a su favor.

Guti ha lanzado la propuesta, pero es una opción que no se plantea el Real Madrid. "Evaluaremos en los próximos meses porque ahora no hay nada que hacer. Hay que tratar de recuperar a los máximos jugadores posibles y evaluaremos qué se puede hacer", decía Carlo Ancelotti. En el mercado de fichajes no pienso porque tenemos partidos hasta el parón de Navidad.