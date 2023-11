Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, pide ayuda en las redes: "¿Conocen un psicólogo?"

Fede Valverde se ha abierto en canal en The Players Tribune contando sus comienzos como futbolista, los sacrificios de su familia y el episodio de problemas que vivieron con el embarazo de su segundo hijo: "Repasando un poco mi vida, diría que he tenido tres días perfectos:

El primero fue el día en que me vino a buscar el Real Madrid.

El segundo fue el día en que nació mi hijo Benicio.

Y el tercero fue el día en que nació mi hijo Bautista.

Para ese tercer día perfecto, con mi familia tuvimos que pasar por un infierno", escribe el futbolista del Real Madrid. Y sigue: "El doctor nos dijo que el embarazo estaba en un muy alto riesgo, y que había apenas una pequeña posibilidad de que mi hijo sobreviviera si el embarazo continuaba. Iba a tener que controlar la situación por el próximo mes, pero hasta entonces, nosotros no podíamos hacer nada más que esperar.

Imagínate lo que es escuchar esas palabras…

“Tu bebé probablemente no lo logre”.

No puedo describir el dolor.

Mi esposa estaba sufriendo física y psicológicamente cada día. Y yo es como que me encerré, me apagué. Yo soy alguien que suele guardarse todo. Sé que no está bien, pero así es como soy. No quiero que nadie me vea llorar, nunca. Ni siquiera mi familia.

Mis padres venían a cenar y mi mamá me veía y decía: “Fede, mira que…”

Pum. Solo con eso ya no podía más. Y me levantaba de la mesa y me iba a mi habitación a estar solo. Las 20 horas por día en las que no estaba en el fútbol, me aislaba. Sin teléfono. Sin iPad. Sólo silencio. Sentía que yo tenía que ser la roca, porque todos los demás estaban sufriendo. Y actuaba este rol, ¿no? El tipo duro que le decía a su mujer: “Todo va a salir como Dios quiera”. Pero cuando estaba solo, me ponía a llorar por horas. Me metía en el baño por 15 minutos, y en 10 me la pasaba llorando con la cabeza entre las manos. La mañana del partido, cuando en teoría tenía que estar concentrándome y tranquilo, estaba tirado en la cama, pensando en mi hijo, con la cabeza que me daba mil vueltas…", continúa. "A veces no jugaba bien, lo sabía, y podía escuchar los pitidos de los hinchas. Después del partido tocaba responder las preguntas de la prensa, y no quería mostrar mis emociones o decirle a la gente lo que estaba pasando. Era un puto infierno".

Luego Valverde asegura que no se arrepiente de lo que pasó con Baena y acaba contando que todo terminó bien, con el nacimiento de su hijo.

La petición de ayuda de Mina Bonino, mujer de Fede Valverde

Lo que no se esperaba era lo que ha escrito su mujer Mina Bonino en Instagram. "Últimamente estoy cansada. Pero no cansada físicamente, sino es como que fantaseo con dormir 24h sin tener ninguna obligación o sin tener esa preocupación constante de ser madre y de que todo el peso caiga sobre mí, porque no sé delegar, porque necesito hacerlo todo yo porque convivo con la culpa", ha escrito en Instagram. "No sé tampoco que hago poniendo esto porque nunca publico nada de mis 'emociones'. Pero bueno, si conocen un psicólogo en Madrid (cerca de la Moraleja eh porque soy una pajera, no voy a ir hasta el centro). Avísenme, que me puede ayudar a quererme un poco. No se preocupen, estoy bien"