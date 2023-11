Aston Martin habla claro sobre la fama de "mal compañero" de Alonso: "Estamos al tanto..."

Fernando Alonso esta viviendo un resurgir en la temporada tras subir al cajón por octava vez y ya mira con optimismo a Las Vegas. El adelantamiento final que Fernando Alonso le hizo a Sergio, "Checo", Pérez en el último instante del Gran Premio de Brasil es un fenómeno viral mundial días después de la carrera. La vuelta al podio del asturiano ha admirado a todo el mundo y ha devuelto a sus seguidores el sueño de la "33".

Sin embargo, pese a la admiración que despierta a nivel mundial, el español no escapa a las críticas. Alonso ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por sus compañeros de equipo. Ha sido tachado de "vago", "egocéntrico" y de crear mal ambiente allá por donde pasa. Si hace unos días, su ex compañero Felipe Massa se despachaba a gusto contra el asturiano al que acusó de "utilizar su poder y destruir el equipo", ahora es Aston Martin quien habla sin tapujos de las acusaciones de mal compañero que persiguen a Fernando Alonso. En una entrevista en GQ, Mike Krack, confiesa que tuvieron miedo al fichar al asturiano y da más datos sobre la llegada de Fernando Alonso al equipo verde.

«Sigo escuchando que es una persona con la que es muy complicado trabajar. Estamos al tanto y puede que sea verdad, pero he de decir que yo no lo he visto aún. Todos los grandes campeones con los que he trabajado tenían una característica en común, y es que no suelen ser las personas más complacientes del mundo», comenta Krack sobre el bicampeón del mundo.

«He aprendido mucho de él, de la forma en que habla con la gente y cómo la motiva, o el modo en que mantiene conversaciones individuales con los miembros del equipo sin dejar de tener informado al resto a la vez, o la manera en que interactúa con los jefes y con la gente que tiene a su alrededor, y también con los medios de comunicación. Se nota que es un verdadero profesional», añadió Mike Krack.

Asimismo, desde Aston Martin hablan claro sobre los motivos que propiciaron la llegada del asturiano y aseguran que en ningún caso fue el dinero. El español no estaba demasiado contento con el rendimiento del monoplaza, y las luchas innecesarias de Ocon en pista fueron la gota que colmó el vaso. "No fue el dinero, dice Krack, porque aunque obviamente recibirá un salario adecuado a su trayectoria, la velocidad con la que se hizo el acuerdo te dice que cosas como el salario o los detalles del trato no fueron los principales motivadores de Fernando”.

El miedo con su fichaje

Aún así Krack reconoce el miedo que tenían dentro de la escudería con la llegada de Alonso por las posibles críticas hacia su coche: «Cuando Fernando llegó a los primeros tests con Aston Martin en Abu Dhabi, todos teníamos un poco de miedo porque iba a pasar de un coche rápido a uno más lento».

"¿Cómo se lo va a tomar? Pero vino con tanta positividad, tanta energía positiva... Y estoy seguro de que muchas cosas no estaban tan bien como él decía. Pero se las arregló con esa positividad y esa energía para conseguir el apoyo de todos y para motivar a todo el equipo para trabajar muy duro durante el invierno", explica.

Finalmente Krack destaca la motivación de Fernando Alonso. "Es algo que jamás había visto en ningún piloto" sentencia.