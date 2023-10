La misteriosa desaparición de otro jugador que ha mantenido en vilo al fútbol

La desaparición del joven jugador del Córdoba FC Álvaro Prieto en la estación de Santa Justa de Sevilla y cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después en un tren conmocionó al mundo del Fútbol. Ahora el deporte rey se ha visto sacudidocon la misteriosa desaparición de otro futbolista. Aunque en este caso con final feliz.

Las alarmas se dispararon al no tener noticias del delantero propiedad del AC Milan, Emil Roback, que no se ha presentado a entrenar durante dos semanas con el club al que ha sido cedido - el IFK Norrköping-. Según Aftonbladet , Norrköping no puede localizar a Roback y el director deportivo Tony Martinsson lleva dos semanas intentando contactar con él pero ni rastro.

En marzo, el IFK Norrköping fichó cedido al jugador de 20 años procedente del Milán. Su paso por la Allsvenskan no ha sido exitoso hasta el momento, ya que ha disputado solo 10 encuentros y ha marcado 2 goles. En Norrköping Tidningar, el director deportivo Tony Martinsson advirtió que llevaba dos semanas intentando contactar con Roback y puso el caso en manos de la polícía.

“Quiero saber que está bien. Es preocupante que no podamos localizarlo, pero no sé qué más podemos hacer. Me he sentado con él muchas veces, pero es difícil llegar hasta él. Quiero que venga aquí. Entonces podremos encontrar un plan que funcione para todos. No he perdido la esperanza de que regrese, pero es difícil saberlo cuando no lo hemos visto en 14 días”.

14 DÍAS EN BLANCO

Unas declaraciones que ya dejaban entrever que su desaparición podría ser voluntaria. Y así ha sido. Los agentes interrogaron a sus familiares y amigos, publicaron una foto del jugador y pidieron la colaboración ciudadana. Finalmente, tal vez al verse acosado por la presión policial y mediática, se ha personado en el club. Sin embargo no ha dado ningún tipo de explicaciones y lo ocurrido durante estos 14 días sigue siendo un misterio. El futbolista también podría ser interrogado por la policía para tratar de esclarecer las causas de su desaparición.

Roback concedió una entrevista al Norrköpings Tidningar en agosto en la que admitió que su cesión no va como quería. “No ha salido según lo planeado, si lo digo yo mismo. Sólo trato de tomarlo como viene. Luego también depende del entrenador, pero trato de dar lo mejor de mí todo el tiempo”, afirmó.

En agosto de 2020, Hammarby vendió a Roback al Milán por 1,5 millones de euros y, en el otoño siguiente, fue elogiado por su compatriota Zlatan Ibrahimovic. Su contrato con el Milán expira en junio de 2025 y las señales de futuro no son positivas a estas alturas.