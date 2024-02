La monumental rajada de un famoso contra Gerard Piqué: ¡Es un idiota!

Gerard Piqué parecía haber empezado 2024 alejado de los escándalos que lo persiguieron durante la pasada temporada: del supercontrato con Rubiales a su tumultuosa separación. Sin embargo, aunque el ex futbolista había decido alejarse de todo y centrarse en la expansión King's League, su personalidad lo sitúan una y otra vez en en el ojo del huracán. Se ha vistó envuelto en polémicas por el uso del catalán o por sus dardos al Real Madrid pero ahora ha sido un famoso el que ha vuelto a sacarlo a la palestra y sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

El tertuliano Kiko Matamoros -que nunca ha ocultado su pasión por el Real Madrid- no dudó en hablar de fútbol en el último pódcast en el que participó. Si bien habló maravilla de Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, no fue tan generoso con Gerard Piqué, al que llegó a insultar.

Durante su intervención en Club 113, el pódcast presentado por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, Coto Matamoros calificó a Xavi Hernández como «un tío cojonudo». Aunque también reflexionó sobre su papel en el banquillo culé. "Le ha llegado demasiado pronto una responsabilidad para la que no estaba preparado. Tú puedes ser un futbolista de la altura que fue Xavi, pero ha llegado demasiado pronto a un sitio donde a lo mejor con una trayectoria y un desarrollo profesional más largo hubiera triunfado.Le ha venido grande", sentenció el excolaborador.

Menos amable fue con el ex capitán culé. Cuestionado por Gerard Piqué, el que fuera colaborador de Sávame no se mordió la lengua. «Me pareció un idiota. Con él nunca he tenido buena vibra, me ha parecido siempre un prepotente. Lo sabe la gente de Barcelona y lo sabe alguna chica que ha tenido la mala suerte de coincidir con él», dijo Coto Matamoros.

«¿Tuvisteis un poco de bronca o qué?», quiso saber uno de los presentadores. «Yo bronca no voy a tener con él porque me importa tres cojones, pero sé historias de él. Yo reconozco que a nivel profesional y empresarial es muy válido y posiblemente en el futuro sea un gran presidente del Barcelona», vaticinó Kiko Matamoros sobre Gerard Piqué.

Marta López Álamo, mujer del tertuliano, no intervino cuando el fútbol se convirtió en el tema central de la entrevista. Sin embargo, despertando la carcajada de los presentadores, dijo: «¡Hala Madrid!».