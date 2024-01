Jenni Hermoso rompe su silencio sobre Vilda: Así controlaba a las jugadoras

El 2023 siempre será recordado como el año en el que el fútbol femenino español conquistó el mundo pero también por el inadecuado beso del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de Medallas. Fue el 20 de agosto, en Sídney (Australia), cuando las jugadoras de la selección española alzaron la primera Copa del Mundo; y las campanadas de TVE sirvieron de homenaje a todas ellas y en especial a la futbolista madrileña que gritó el "#Seacabó" al mundo.

Ahora, Jenni ya está en México, donde ha desatado una auténtica locura tras su fichaje por Tigres donde podría debutar este sábado ante las Pumas. Hermoso que llegó al futbol mexicano hace año y medio con Pachuca, fue líder absoluta en el ataque tuzo al realizar 26 goles y brindar 10 asistencias. Buscando nuevos retos en su carrera, se espera que la artillera de 33 años aumente la supremacía que las Amazonas tienen en la liga femenina mexicana. Pero más allá del futbol y, tras la polémica desatada por su aparición en TVE la pasada Nochevieja, por la que podría haber cobrado unos 30.000 euros, el "caso Rubiales" sigue coleando y la campeona del mundo ha roto su silencio sobre el ex presidente de la RFEF y la actitud controladora de su ex seleccionador Jorge Vilda.

Jennifer Hermoso será la primera invitada de la nueva temporada de 'Planeta Calleja', que llega a Cuatro el próximo lunes a las 22.50 horas. Jesús Calleja recorrerá Islandia con la campeona mundial de fútbol y conocerá su versión sobre el acontecimiento que empañó la victoria y que cambió la vida de Jennifer para siempre. En el primer avance del programa se puede ver que la futbolista habla por primera vez en televisión abiertamente de Luis Rubiales y de Jorge Vilda.

"¿Eras consciente de todo lo que te venía si denunciabas?", le preguntará el presentador. "Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", responde contundente la madrileña.

Confirma el "férreo control" de Vilda

Pero la jugadora tampoco se olvida de la actitud de Jorge Vilda y confirma la tesis del "controlador" que ya fue denunciada, aunque en privado, por las 15 rebeldes. "Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", añade Jennifer Hermoso.

Unas denuncias que no son nuevas pero sobre las que ningún peso pesado de la selección se había pronunciado en público hasta ahora. En septiembre de 2022, hasta 15 futbolistas declinaron ser convocadas con España alegando que la situación en la selección estaba afectando a su “estado emocional y de salud”. En un mail enviado a la Federación, las futbolistas aseguraron no sentirse “en condiciones de ser seleccionables” y solicitaban “no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”.

Querían a su entrenador, Jorge Vilda, fuera del equipo. “Le echamos por nuestros ovarios” llegaron a afirmar alguno de los pesos pesados de vestuario, según adelantó la Cadena Cope. Las futbolistas denunciaban que no confiaban en él, consideraban que no estaba a la altura para dirigir a la mejor generación femenina de nuestro fútbol y se quejaban de que el ambiente en el vestuario está muy enrarecido.

Pero pronto saldría a la luz que los motivos eran más personales que deportivos. Fuentes cercanas a varias de estas jugadoras, consultadas por Mundo Deportivo, adujeron que los motivos principales estaban relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegaron a catalogar de “dictatorial”.

Siempre según esta versión, Vilda obligaba a las jugadoras a mantener abierta las puertas de sus habitaciones hasta las doce de la noche para comprobar él mismo que estaban allí antes de dormir, una decisión que consideran que atenta contra su intimidad y contra su descanso. Asimismo, denunciaban que el seleccionador les controlaba cuando iban a comprar, hasta el punto de revisarles las bolsas y su contenido, y debían hasta decir con quién se iban a tomar un café. Todo movimiento estaba siempre supeditado a una estricta vigilancia que hacía que las jugadoras se sintieran perturbadas y cohibidas en muchas ocasiones.

Si hace unos días, Luis Rubiales se quejaba en una entrevista de haber sido víctima de una venganza por no cargarse a Vilda, ahora Jenni rompe su silencio para confirmar la denuncia de sus compañeras. La polémica está servida.