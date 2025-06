La mujer de un futbolista del Racing publica un incendiario mensaje tras la derrota y luego se justifica: "Era contra Pedro Sánchez..."

El Mirandés jugará contra el Oviedo su primera final por el ascenso a Primera División tras vencer este jueves de manera clara al Racing de Santander (4-1) en un partido en el que fue dominador de principio a fin y que acabó por desnivelar en la segunda parte.

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, analizó con autocrítica la eliminación de su equipo en el playoff de ascenso y reconoció que "el Mirandés ha sido mejor y justo vencedor del pase".

Un polémico mensaje

Tras el encuentro, muchos aficionados cántabros mostraron su indignación en redes sociales pero hubo un mensaje especialmente duro que generó una gran polémica. El técnico del equipo cántabro, José Alberto López, no dio ni un solo minuto en Miranda de Ebro al central Javi Montero, algo que no sentó muy bien a la mujer del futbolista sevillano, que publicó un mensaje que fue interpretado de inmediato como un dardo al técnico del Racing.

El polémico mensaje que luego fue borrado Instagram

"A una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto...', publicó Marta Bermúdez en su perfil de Instagram.

Un mensaje por el que fue preguntado José Alberto en el Partidazo de Cope. “Con los jugadores voy de frente. He tomado decisiones que le han podido perjudicar (a Montero) pero son decisiones deportivas. No he tenido ningún problema con él. A nivel personal, nadie me puede decir nada”, afirmó.

Me refería a Sánchez

El ataque de Marta Bermúdez provocó tal revuelo en redes sociales que Marta Bermúdez no solo lo eliminó sino que se encargó de aclarar que no iba contra el entrenador del Racing sino contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Aclaro con este vídeo a lo que me refería: mala persona, traidor, inepto y sin fin de adjetivos", publicó compartiendo un vídeo de Pedro Sánchez pidiendo perdón por el escándalo de Santos Cerdán.

La aclaración de Marta Bermudez Instagram

Y añadió: "Sánchez Castejón. Que tal si dimites ya? Está hundiendo a nuestro país".