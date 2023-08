Quinn, la primera persona no binaria en jugar un Mundial

Canadá ha quedado eliminada en la primera fase, pero su selección ha hecho historia en este Mundial con la presencia de Quinn, su centrocampista, que se ha convertido en la primera persona trans no binaria en jugar una Copa del Mundo.

Quinn aparece así, sólo con el apellido, en la lista de convocadas de la FIFA y también en las alineaciones después de que renunciara a su nombre femenino, Rebecca, y saliera del armario para declararse persona trans no binaria. «Salir del armario es difícil», decía en una publicación en su cuenta de Instagram en septiembre de 2020. «Sé que es algo que haré ya para el resto de mi vida», añadía. Explicaba Quinn en esa publicación que esperaba ayudar con eso a mucha gente que se sentía identificada con su historia, pero que no estaba acostumbrada a ver confesiones así en las redes. Desde entonces, Quinn se identifica con los pronombres neutros en inglés they/them, que en español equivalen a elle. «Casi todas las publicaciones, incluidas las fuentes de noticias LGBTQ, han usado mi nombre olvidado al informar sobre mi historia. Las noticias importan y es crucial escribir sobre personas trans usando su nombre y pronombres. Investigue, cambie sus titulares y crezca», se quejaba en su cuenta de Twitter unos días después.

«Estaba viviendo dos vidas separadas», reconocía entonces Quinn, que ya vivía con naturalidad su condición de persona no binaria con la gente de su entorno. Ahora ya lo vive incluso en el fútbol.

Quinn se declaró persona no binaria en 2020, pero su presencia en la selección no es nueva. Lleva diez años siendo internacional y en 2021 ya entró en la historia al ser la primera persona no binaria en ganar una medalla de oro olímpica. Canadá se impuso a Suecia por 3-2 en los penaltis después de haber empatado a uno. Quinn fue titular en aquella final, aunque sólo disputó los primeros 45 minutos y su compañera Julia Grosso entró en su lugar en el descanso.

En el Mundial su selección no ha tenido tanta suerte. Canadá ha sido eliminada en la primera fase después de empatar con Nigeria (0-0), derrotar a la República de Irlanda (2-1) y perder con Australia (0-4). Quin jugó los 90 minutos en los dos primeros partidos y dejó el campo en el minuto 77 del partido contra Australia., Pero su apellido ya está en la historia del deporte.