El tajante mensaje de Irene Montero contra el beso de Rubiales y la ley del sí es sí

Tras toda la polémica por el beso de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española a Jenni Hermoso, la futbolista ha salido a aclarar el asunto. "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Hermoso quiso aclarar el momento que corre por las redes sociales en el escenario de la celebración del histórico Mundial que ganó España a Inglaterra, cuando Rubiales besó a la delantera. "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", añadió la delantera, que en un vídeo en el vestuario, muy contenta y feliz, aseguraba que no le había gustado, aunque en su rostró no cabía más felicidad por el triunfo.

El beso ha sido la comidilla hora después de la victoria de España, mientras en Australia las jugadoras o se iban a dormir o de fiesta. Casi todo el mundo ha opinado acerca del asunto. Hay quienes han querido compararlo con lo de Casillas y Carbonero en el Mundial masculino, aunque lo cierto es que no tiene nada que ver y los más lo han considerado una actitud que no se puede dar. Echenique ha sido muy duro, Pablo Iglesias le ha retuiteado y la última ha sido Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones. "No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí", ha escrito en las redes sociales.

Luis Rubiales, por su parte, no ha querido darle más importancia a lo que considera que ha sido un gesto de cariño, consentido, entre dos personas que tienen muy buena relación. Un gesto que no ha molestado a nadie. "¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces", ha asegurado el presidente de la Federación en Radio Marca.