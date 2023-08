El brutal mensaje de Echenique contra Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso en el Mundial

España es campeona y todo el mundo lo celebra. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, por ejemplo felicitó este domingo a la selección española por conquistar el primer Mundial de fútbol femenino de su historia en la final contra Inglaterra. "¡Felicidades a España por su primer Mundial! Estados Unidos estará de vuelta la próxima vez", escribió Obama en su cuenta de X (antes Twitter).Un gol de Olga Carmona en la primera mitad permitió a España coronarse campeona del mundo en el estadio Australia de Sídney en la final contra Inglaterra. España fue campeona después de que Estados Unidos ganara las ediciones de 2019 y de 2015. En España, políticos e instituciones han celebrado en redes sociales el triunfo de la selección española de fútbol femenino ante Inglaterra en la final del Mundial, coincidiendo en señalar el "orgullo" que supone esta victoria para el país.

La Casa Real ha sido una de las primeras instituciones en felicitar a la selección española de fútbol femenino tras ganar el Mundial. "¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas!! ¡¡Campeonas del mundo!! Sois las mejores jugadoras de fútbol del mundo. ¡Esto es fútbol y es historia! Gracias, selección, por hacer vibrar a toda España", ha señalado en redes sociales la Casa Real.

La Reina Letizia ha asistido, acompañada por la Infanta Sofía, a la final del Mundial. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también ha felicitado al equipo de jugadoras, asegurando que han "hecho historia".

Sánchez ha empezado su felicitación en redes sociales con un "campeonas del mundo" y afirmando que las jugadoras españolas han "hecho historia". "Sois un orgullo. Sois referentes. Sois muy grandes ¡Enhorabuena, selección!", ha escrito el político.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que se trata de una final con la que la gente "nunca olvidará dónde estaba y cómo la vivió". "Habéis hecho un campeonato de superación y triunfo. ¡Felicidades y muchas gracias por ilusionar a toda España!", ha señalado.

En esos instantes después de la victoria también han felicitado a la selección dirigentes como el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha subido además una foto con una imagen del partido en su televisión. Su formación ha dado las gracias a la selección "por hacer grande a España en el terreno de juego". "Sois parte de la historia del fútbol mundial ¡Viva España!", ha posteado en redes sociales la formación de Abascal.

Asimismo, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reiterado que lo conseguido este domingo es "histórico". "Gracias por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestro talento. Sois referentes y un enorme orgullo para nuestro país", ha indicado Díaz.

Pablo Echenique, ahora sólo militante de Podemos también ha felicitado a España. "Desde la señora que dice al principio que esto la pilla mayor pero que ahora se haría futbolista hasta la madre a la que se le entrecorta la voz al final, menuda llorera me he echado con esta pieza. Qué inmenso lo que ha hecho la @SEFutbolFem y qué gente más bonita tenemos", ha escrito sobre una imagen de una celebración. Lo ha hecho poco después de escribir contra Rubiales por el polémico beso que ha dado a Jenni Hermoso: "¿¿Esto de Rubiales no va a tener consecuencias penales?", ha escrito.