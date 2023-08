La contundente respuesta de Jenni Hermoso al beso que le ha dado Rubiales en el Mundial

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeona del mundo por primera vez en su historia después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego.

Las de Jorge Vilda controlaron de principio a fin el duelo celebrado en Sídney, en el incluso tuvieron la oportunidad de incrementar la distancia con un penalti errado por Jenni Hermoso, y coronaron una sensacional Copa del Mundo que les hace entrar en el Olimpo del fútbol femenino.

"Estoy super feliz, sabíamos que no iba a ser fácil, pero esta Copa del Mundo tenía que ser nuestra, nos la merecáamos, es un sueño de todas y de todo un país", aseguró la delantera Salma Paralluelo. "El vestuario es una locura, estamos celebrando, hablando con las familias, súper emocionadas. Todos los mensajes son positivos, hemos hecho historia y esto es grandioso. La alegría ha sido compartida, he llorado y he hablado con mi familia, para mí ellos son todo. Me han dicho que nos lo merecíamos".

Todas eran felices: "He vivido el duelo muy intensamente, con muchos nervios. Nosotras sabíamos que lo teníamos ahí y que lo podíamos hacer. Hemos creído y confiado hasta el final, hemos luchado como jabatas, ha sido un trabajazo enorme del equipo y estamos muy felices", expresó la jugadora del Real Madrid Ivana Andrés.

La central salió al terreno de juego en la segunda parte como cambio obligado después de la lesión de Laia Codina en el minuto 73: "He salido corriendo porque Laia (Codina) se había lesionado, no me ha dado tiempo a calentar pero en un partido así da igual porque sales caliente", confesó.

"Este Mundial va por todas las pioneras y esas niñas que ahora van a empezar a jugar al fútbol", decía.

No podía aguantar la emoción y las lágrimas Jennifer Hermoso, que falló un penalti: "Llevábamos muchos días intentando imaginarlo. ¡No somos conscientes de que somos campeonas del puto mundo! Es la mejor sensación que he vivido en el fútbol, la mejor sensación de mi vida. Esto es tremendo, se lo dedicamos a todas nuestras familias y a toda la gente que ha salido a la calle en España", señaló en La 1 tras finalizar el encuentro . "Hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un Campeonato del Mundo", finalizó.

Hermoso protagonizó una de las imágenes icónicos de la victoria con el beso en la boca que le dio Luis Rubiales en la entrega de premios.

Para muchos, con mucho humor, lo que ha sucedido entre el presidente de la Federación española y una de las mejores futbolistas recuerda al apasionado beso de Iker Casillas y Sara Carbonero en 2010, cuando se ganó el Mundial masculino y lo celebraron así. Sólo que Hermoso ha sido muy clara: "¡Eh!, pero no me ha gustado", ha dicho.