Kosovo-España: Luis Enrique y su problema con Marcos Llorente

Fútbol

El partido contra Suecia sigue marcando la agenda de España en este parón de selecciones. La derrota obliga a los de Luis Enrique a ganar sus encuentros mientras calculan dónde pueden perder puntos los suecos. Hoy, por ejemplo. Grecia se supone que es la salida más dura que le espera a Suecia, además del último partido contra España. Contra Grecia en casa la selección empató y esos dos puntos menos es lo que arrastra como penitencia el grupo de Luis Enrique a lo largo de este parón, que se ha hecho largo. Es probable que en sus sueños con los ojos abiertos, los integrantes de la Selección hayan visualizado el día de hoy como el que puede cerrar para bien una semana que empezó torciéndose más de lo deseado. «Nuestro objetivo es ganar el partido. Todavía dependemos de nosotros mismos para ir al Mundial ganando los dos partidos de la repesca, pero hay que ir pensando qué puedo mejorar en estos encuentros», aseguraba ayer Luis Enrique, que se pelea para enseñar el lado positivo de lo que sucede.

El seleccionador quiere que sus futbolistas se centren en lo único que depende de ellos, que es el encuentro en Kosovo. «Hay que intentar abstraerse de lo externo y tratar de controlar lo que puedes controlar», decía, para poner el foco en el rival de España y no en encuentros lejanos. «Este va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. La mejor manera de presionar a Suecia es ganar», pedía el seleccionador para concienciar a los suyos. Ya contra Georgia, España hizo un trabajo profesional en un día que no era sencillo y se recuperó de la derrota con una goleada nada brillante, pero al menos reparadora.

Ahora falta saber si el desarrollo y los resultados de estos dos encuentros van a hacer cambiar a Luis Enrique el plan con el que empezó y que, en el segundo partido, por las bajas y por el cansancio, ya fue variando. Aunque él asegura que no tiene un once de partida, el choque de hoy va a dar pistas acerca de lo que le ha gustado o no en la selección durante esta semana y media de concentración y dudas. Busquets y Koke descansaron el domingo y el partido de Marcos Llorente contra Georgia hace que sea complicado sacarlo ahora del equipo titular. Fuera de la banda y más cerca del área rival, el centrocampista del Atlético dio otra marcha a la selección, que encontró más caminos para llegar al gol. «No hemos visto la mejor versión de Marcos, tiene rupturas y buenos centros, hay que hacer una gestión global de lo que tenemos. A veces tendrá que estar más atrás. Su versatilidad le favorece», aseguró ayer Luis Enrique, elogiando a un jugador al que no encuentra el sitio o que quiere utilizar en varias posiciones. Con él a un lado y el imprescindible Carlos Soler en el otro, España se asegura mucha llegada a portería. «Carlos Soler no había debutado, pero tiene experiencia y bagaje en LaLiga, tiene esa experiencia, que es muy interesante. Su hándicap es que ahí tenemos mucho nivel y posibilidades. A este nivel está claro que tiene espacio. Demuestra que las puertas están abiertas para cualquiera», ponía de ejemplo Luis Enrique. El caso de Soler es que ha abierto esas puertas y se ha sentado en el salón con todo el derecho del mundo. Va a ser difícil sacarle de ahí.

Seguro que con Carlos Soler, pero no está claro que con Llorente, el objetivo de España es ganar primero y después marcar muchos goles porque puede ser la diferencia de tantos la que decida el primero de grupo y el pase directo o no al Mundial de Qatar.

Eso, y que Grecia logre detener el ímpetu con que Suecia ha comenzado la temporada y España vuelva a tener la clasificación de su lado.

Alineaciones probables:

Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Halimi, Dresevic, Berisha; Rashica, Muriqi y Kastrati.

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Raúl Albiol, Jordi Alba; Busquets, Marcos Llorente, Carlos Soler; Ferran Torres, Sarabia y Morata.

Árbitro: Robert Madden (Escocia).

Estadio: Fadil Vokrri.

Hora: 20.45