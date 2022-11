Mundial de Qatar 2022: El insólito acuerdo “legal” firmado por una pareja mientras dure el Mundial

Todo está listo para el balón empiece a rodar en poco más de 24 horas en la cita futbolística más importante del planeta. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. El Mundial de fútbol de Qatar será un torneo atípico. Por las fechas en las que se celebrará, por las restricciones y normas de comportamiento, por el veto a la cerveza y por las innumerables anécdotas que pueden rastrearse en redes sociales. Tras los hinchas falsos que reventaron Twitter, el insólito contrato firmado por una pareja mientras dure el torneo se ha vuelto viral en los últimos días.

“Cuando tienes pareja, tragarte ciertas aberraciones de partidos que acontecen en la fase de grupo del Mundial, pues se te complica. Véase el Catar vs Ecuador que se viene el domingo. Ante esto, un rajador me manda el acuerdo legal al que ha llegado con su mujer. Bien jugado”, indica el acuerdo compartido por el usuario de Twitter @RajadoresFutbol.

Las normas establecidas indican lo siguiente:

-Doña Ángela no deberá molestar a Don Alexander cuando éste quiera ver un partido de fútbol. Da igual que se trate de un Qatar-Senegal o de cualquier otro partido sospechoso de ser aburrido o no decisivo.

- Si Cristiano Ronaldo mete un gol, es obligatorio gritar “siiiuuuuuu”.

- En caso de que la Selección Argentina gane el Mundial de Fútbol, Doña Ángela permitirá a Don Alexander enmarque y cuelgue en una columna del salón una foto de Lionel Andrés Messi alzando la Copa del Mundo.

- Los días que dura el Mundial, siempre que Don Alexander así lo desee, el fútbol tendrá prioridad absoluta e indiscutible sobre cualquier otra programación y Doña Ángela deberá aguantar y soportar cada uno de los comentarios de Don Alexander sin tener en cuenta la duración, veracidad e importancia de los mismos.

Las reacciones al insólito contrato no se han hecho esperar en la red social del pajarito, donde muchos usuarios aplauden la hazaña de Alexander. “No firma eso mi mujer ni hasta arriba de Jumilla. Bien jugado y bien conseguido por Mr.Alexander”, “Coño, es q el Alexander no cede en nada. No están reflejadas las contrapestaciones que recibe ella a cambio, a no ser q se sobreentienda que lo va a pagar pa los restos” o “No quiero ni imaginar las cesiones de Alexander para conseguir ese acuerdo” son algunas de la reacciones de los internautas.

El acuerdo firmado por esta pareja argentina no parece tener sustento legal pero muchos hinchas soñarían con lograr algo similar.