Sexo, alcohol, fotos o ropa: todo lo que tienes que saber sobre las polémicas normas de Qatar

El Mundial de fútbol de Qatar será un torneo atípico. Por las fechas en las que se celebrará y por las restricciones. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. El sexo fuera del matrimonio está prohibido en este emirato absolutista y los que se lancen a esa aventura, aunque solo sea de una noche, deben asumir que se arriesgan a una pena de siete años de cárcel, según informó el diario británico Daily Star.

De hecho las parejas que no estén casadas no podrán compartir habitación en Qatar. Con respecto a la homosexualidad es ilegal en este país árabe aunque se presiona para que los hoteles si permitan compartir habitación a las parejas gays, aunque no podrán hacer ostentación de su condición sexual en público.

Pero esta no es la única norma que debes tener en cuenta si piensas viajar para animar a tu selección.

Las polémicas nornas de Qatar FOTO: Graphicnews larazon

Prueba de ello es el manual enviado a las WAGs de Inglaterra con una lista oficial de lo que pueden hacer o no durante la Copa del Mundo de Catar. Faltando poco más de un mes para el torneo, las parejas de los jugadores recibieron un libro de reglas sobre lo que está permitido y lo que podría generarles una multa de hasta 6.000 euros y un año de cárcel. Un código de conducta en el que además se le advierte que “no están por encima de la ley” en el estricto Estado del Golfo.

Dicho manual fue entregado en una presentación secreta y se les advierte de que se “vistan con modestia” en público y en los estadios y que las muestras públicas de afecto “no serán toleradas”. No deben beber alcohol ni maldecir en público, poner música alta, cantar, gritar o actuar “inadecuadamente” durante el llamado a la oración. Las palabrotas y los gestos groseros no están permitidos. Las mujeres deben cubrirse los hombros y evitar usar faldas cortas, según el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sexo fuera del matrimonio también está prohibido.

Estas son la normas más polémicas además del sexo:

No beba alcohol en público

Antes de visitar Qatar, tenga en cuenta que este país tiene tolerancia cero para el uso o posesión de drogas o incluso alcohol, y es un delito grave emborracharse en público. Para muchos en otros países, cosas que pueden ser comunes, como tomar una cerveza en la calle, están prohibidas allá. También está terminantemente prohibido elaborar cerveza y traficar alcohol dentro del país. Si bebe alcohol en público o conduce bajo la influencia del alcohol, está yendo en contra de las leyes locales y, por lo tanto, será severamente castigado, incluso con prisión.

Prohíbido vapear

En Qatar está prohibida la importación, venta y uso de cigarrillos electrónicos.

Vestimenta

En el caso de las mujeres, mejor no llevar escotes pronunciados ni dejar al descubierto los hombros y usar pantalones o vestidos que vayan siempre por debajo de la rodilla. Por supuesto, está absolutamente prohibido hacer ‘topless’ y el biquini solo podrá usarse en la piscina del hotel. En el caso de los hombres, tampoco podrán llevar pantalones por encima de la rodilla ni dejar al descubierto los hombros. Y ni unas ni otros podrán ponerse pantalones rotos o rasgados ni ropa con mensajes ofensivos para la cultura qatarí.

Fotografías

Sí es legal guardar recuerdos, pero no se pueden tomar fotos a las mujeres musulmanas ya que se considera ofensivo, tampoco se podrá fotografiar las instalaciones del gobierno, mezquitas o instalaciones militares. Los selfies fuera de los edificios gubernamentales podrían provocar la intervención policial y acabar en arresto.

Tirar basura

Tirar basura, ilegal en Qatar y punible con una multa de hasta 7.000 euros y un año de cárcel, también está prohibido.

Comportamiento

No seguir unas normas básicas de educación también puede acarrearnos un gran disgustos en Qatar. No maldiga en público ni haga gestos vulgares que puedan incomodar a las personas. No está permitido poner música alta, gritar o decir palabrotas en público.

No lleve artículos ilegales

Todos los países tienen una lista de artículos estrictamente ilegales que los viajeros no pueden traer dentro de sus fronteras. En el caso de Qatar, asegúrese de no empacar nada de lo siguiente: