Cuatro de cada diez españoles, en contra del Mundial de Qatar

La concesión del Mundial a Qatar sigue generando polémica. El último en criticarla ha sido el jugador del Barcelona Héctor Bellerín, pero su opinión no está muy lejos de la de la mayoría de españoles. El 39 por ciento de los españoles no cree que la decisión de conceder el Mundial a Qatar haya sido la más adecuada y el 15 por ciento cree que hay cosas que deberían mejorar, según una encuesta realizada por la plataforma global de investigación de mercados Appinio.

Los principales motivos para que los aficionados se opongan a la celebración del Mundial es que los aficionados LGTBI podrían enfrentarse a penas puesto que la homosexualidad es ilegal en Qatar (un 51 por ciento) y que las condiciones laborales de los trabajadores que han participado en la construcción de las infraestructuras del Mundial (49 por ciento) no han sido las más adecuadas.

Sin embargo, sólo el 24 por ciento de los españoles no tiene pensado ver el campeonato frente al 62 que sí quiere seguirlo y verlo por televisión. Aunque el 15 por ciento de los españoles aún no sabe si podrá ver el evento en directo.

El Mundial es, junto a los Juegos Olímpicos, el acontecimiento deportivo más seguido en el mundo. Y España no es una excepción. El 30 por ciento de los españoles pretende ver todos los partidos en los que juegue España; el 26 por ciento no se conforma con ver los partidos de la selección y, además de los de España, también quiere ver los partidos en los que participen las selecciones favoritas. Bastantes menos son los que van a intentar ver todos los partidos, el 15 por ciento.

Entre las favoritas, la mayoría elige a España como campeona, un 48 por ciento. Un 12 por ciento se imagina a Brasil levantando su sexta Copa del Mundo y un 11 por ciento ve a Argentina ganando la tercera.

La manera de seguir el Mundial es variada, también. Los horarios de algunos partidos, aunque no los de España, son en horario laboral y son algunos los que se animan a seguir el campeonato desde el trabajo. Aunque no son demasiados, sólo un cinco por ciento. La mayoría de los españoles prefiere verlo cómodamente en su casa, aunque no renuncian a reunirse para verlo, ya sea en casa de un familiar o de un amigo, el 22 por ciento, o en un bar, el 32 por ciento.

Pero no son muchos los que están dispuestos a pagar una suscripción por disfrutar del torneo. El 42 por ciento de los encuestados asegura que no está dispuesto a pagar por una suscripción para ver los partidos. Sólo el 18 por ciento reconoce que ya tiene una suscripción para ver la Copa del Mundo y el 19 por ciento tiene previsto pagar una suscripción sólo para poder disfrutar de los partidos del Mundial.

Para verlo, los aficionados siguen prefiriendo la televisión, que es el medio elegido por el 88 por ciento de los encuestados. El móvil, la tablet y el ordenador son las siguientes opciones.