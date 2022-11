¿Qué es el earthing que practica Luis Enrique y por qué es bueno para la salud?

“Me gusta dormir la siesta, hago gimnasio, me he traído las bicicletas. También desconecto leyendo, lo hago siempre que me voy a la cama”, ha asegurado Luis Enrique en el stream que ha hecho desde Qatar, donde está preparando el Mundial 2022. El entrenador ha estrenado esta forma de comunicarse directamente con los aficionados y así eludir su “amada” prensa y las preguntas comprometidas sobre la selección o Qatar.

Además, el entrenador ha desvelado también lo que hace para relajarse después de los encuentros: earthing: se quita las zapatillas y da paseos por el césped para relajarse, entre otras casas. Es una práctica que consiste en conectarnos de nuevo con la tierra. Según esta teoría, el uso habitual de los zapatos habría provocado que estemos desconectados de la tierra.

Según los defensores ha habido investigaciones que han revelado que “el contacto conductor de electricidad del cuerpo humano con la superficie de la Tierra (conexión a tierra o earthing) produce efectos en la fisiología y la salud. Estos efectos están relacionados con la inflamación, las respuestas inmunitarias, la curación de heridas y la prevención y el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes crónicas”, aseguran algunos estudios.

Según un estudio, “los terapeutas experimentaron aumentos significativos en la función física y la energía y disminuciones significativas en la fatiga, el estado de ánimo deprimido, el cansancio y el dolor mientras estaban conectados a tierra en comparación con los que no lo estaban. Un mes después del estudio, la función física también aumentó y el estado de ánimo depresivo y la fatiga disminuyeron”

“En concreto, la puesta a tierra de un organismo produce diferencias medibles en las concentraciones de glóbulos blancos, citoquinas y otras moléculas implicadas en la respuesta inflamatoria. Presentamos varias hipótesis para explicar los efectos observados, basadas en los resultados de las investigaciones actuales y en nuestra comprensión de los aspectos electrónicos de la fisiología celular y tisular, la biología celular, la biofísica y la bioquímica”, dice uno de los estudios que se encuentra en la web. Se ha utilizado una lesión experimental en los músculos, conocida como dolor muscular de aparición retardada, para controlar la respuesta inmunitaria en condiciones de conexión a tierra frente a las no conectadas. La conexión a tierra reduce el dolor y altera el número de neutrófilos y linfocitos circulantes, y también afecta a varios factores químicos circulantes relacionados con la inflamación”, asegura acerca de las ventajas físicas.

Según varios estudios, aún no lo suficientemente numerosos como para confirmarlo, al caminar calzados, la reserva de electrones se descarga y eso hace que aumenten las inflamaciones.

Luis Enrique siempre ha ido muy a mano con la tecnología, pero también con otros estudios que puedan ayudar a llevar una vida mejor. En la charla ha reconocido que es un “friki”, que cuida mucho su alimentación y apenas había cenado “grasas saludables”, como aguacates para cenar. Hace años que no prueba los dulces y de ahí su estado de forma, aunque asegura que no está para hacer un Ironman, como sí que se puso a completarlos cuando dejó el fútbol profesional como futbolista.