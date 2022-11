Manuel Neuer, portero y capitán de la selección alemana, portará el brazalete arcoíris que reivindica los derechos LGTBI durante el partido que les enfrentará, el miércoles 23, a Japón, el primero del Grupo E en el que también se encuadra España. Neuer, de 36 años, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, confirmó que llevará el brazalete “One Love” durante el debut de la “Mannschaft”, ante Japón, en el transcurso de la primera conferencia de prensa del equipo alemán desde que llegó al país anfitrión el pasado jueves. Un encuentro con los medios de información que tuvo lugar en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que instaló su cuartel general el equipo germano.

“Sí, lo llevaré”, afirmó Neuer, que lo ha ganado absolutamente todo con el Bayern Múnich, al ser preguntado al respecto y sobre qué reacciones se espera. “Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros”, añadió.

“Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa”, explicó el capitán de la selección alemana, que se enfrentará -en el segundo partido de la fase de grupos- a España el domingo 27, en el estadio Al Bait de la localidad de Al Khor, situada a unos 58 kilómetros de Doha.

Neuer también hizo referencia al cáncer de piel que reconoció haber sufrido y del que se ha recuperado ya: “Hay que ser precavido e ir al médico cuando se note alguna mancha rara o algo parecido”. Neuer, único ‘superviviente’ junto a su compañero en el Bayern Thomas Müller y Mario Götze (Eintracht) del equipo que se proclamó campeón del mundo hace ocho años, respondió de esta forma, al ser preguntado por la enfermedad que superó. “A mí el hecho de que aquí haya altas temperaturas y el sol apriete bastante no es algo diferente a lo que sucede cuando estamos en vacaciones de verano. Es algo parecido. Lo que sí le recomiendo a la gente es que sea precavida y que cuando les salga una mancha o algo parecido, que vayan a hacerse una revisión” , contestó el capitán de Alemania.

Sobre las novedades del campeonato, el primero que se disputa en estas fechas, admitió que “es algo especial, porque la preparación es más breve”. “Vivimos algo parecido con el Bayern en la Liga de Campeones de fútbol que se resolvió en Lisboa (que se decidió a partir de cuartos en a capital portuguesa, durante la burbuja del covid-19). Pero todo el mundo tiene exactamente el mismo problema”, apuntó. “Será importante que hablemos mucho entre todos nosotros. Hay que analizarlo todo muy bien. Pero todas las selecciones aquí afrontamos el mismo problema”, comentó Neuer.