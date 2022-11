Mundial de Qatar 2022, al minuto: Resumen, noticias y última hora de hoy 19 de noviembre

Sigue la actualidad del Mundial de Qatar a falta de horas para el arranque de la gran cita cuyo partido inaugural se disputará mañana en el estadio Al Bayt. Los escenarios en los que rodará el balón ya están listos y los partidos asignados en el calendario. Un reparto que convierte a Lusail en el estadio que que todos los futbolistas querrán pisar cuando el 18 de diciembre albergue la final. Las selecciones ultiman su preparación antes de empezar su camino hacia la Copa del Mundo.

09:00 h Así es como debes vestirte si eres mujer en Qatar

Respondiendo dudas: cómo vestirte si eres mujer y vienes a #Qatar2022 👚



📲 María Salmon pic.twitter.com/a4s1FvL6QY — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 18, 2022

08:50 h Los jóvenes a seguir en el Mundial

El centrocampista de la selección española Pedri, el delantero de Inglaterra Jude Bellingham, el atacante de la Canarinha Rodrygo o el centrocampista alemán Jamal Musiala, se establecen como los grandes favoritos para convertirse en el ‘Golden Boy’ del Mundial de Catar 2022.

08:45 h Los favoritos de Luis Enrique

En su nueva faceta como streamer, el director técnico de España 🇪🇸, Luis Enrique, puso a Leo Messi y Luis Suárez como sus favoritos para el Mundial detrás de su selección.



¿Coincides con él? 👀#Qatar2022 pic.twitter.com/H0mDvek9cN — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 19, 2022

08:30 h “La Roja”, de cumple

🎂 ¡¡CUUUUMPLEAAAAAÑOS FEEEEEELIZZZZZ!!



Qué bonito es celebrar aniversarios en la familia de la @SEFutbol.



😜 Hoy le ha tocado a Robert Sánchez, le hemos hecho una tarta y hasta se ha animado con unas palabritas.



¡¡Fᴇʟɪᴄɪᴅᴀᴅᴇs, ᴘᴀɴᴛᴇʀᴀ!! #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/L3ktacMjQT — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2022

LA RAZÓN consulta a varios expertos para conocer al detalle cómo afrontan los futbolistas la atípica Copa del Mundo de Qatar.

08:00 h La Costa Rica de Keylor, primer obstáculo en el camino de la Roja

Durante el Mundial, el cuartel general de sus entrenamientos, que arrancan este sábado, es el estadio Al Ahli de Doha, donde juega de local el Al Ahli, que, fundado en 1950, es el más antiguo de cuantos disputan la liga catarí de fútbol.

En su primer compromiso del torneo, la selección de Keylor, Benette y Luis Fernando Suárez -que en su día fue asistente de ‘Pacho’ Maturana- se medirá a España en el estadio Al Thumama de Doha, horas después de que en el otro encuentro del grupo E -asimismo el próximo miércoles- se enfrenten la tetracampeona Alemania y Japón.

07:45 h. Inglaterra, blindada ante el complot iraní

La seguridad qatarí a camello en el entorno del cuartel general de Inglaterra FOTO: Twitter La razon

Una fuerza especial a camello protege a Inglaterra tras el complot iraní para asesinarlos. Guardias de seguridad a camello patrullan día y noche la sede de la Copa del Mundo de Inglaterra. La excepcional medida se ha tomado después de los jefes del espionaje británico revelaron que asesinos de Irán, los oponentes de Inglaterra en su primer partido del torneo, intentaron matar o secuestrar a 10 británicos este año. El jefe del MI5, Ken McCallum, dijo que era una “amenaza inaceptable”.

07:30 h. Orsato dirigirá el partido inaugural del Mundial entre Catar y Ecuador

El italiano Daniele Orsato será el encargado de dirigir el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, que medirá a la selección anfitriona contra la de Ecuador, según informó la FIFA. A sus 46 años es uno de los colegiados europeos con más experiencia desde su debut en 2010, agregó la organización en un comunicado.

En el pasado Mundial fue árbitro asistente de vídeo y el último duelo internacional que ha dirigido fue el que enfrentó a España contra Portugal en la Liga de las Naciones.

07:20 h. Luis Enrique desvela quién quiere que gane el Mundial si no lo hace España

“Si no ganara España el Mundial me gustaría que lo ganara Argentina por un jugador de la talla de Leo Messi. Sería injusto que se fuera sin ganar un Mundial, aunque sinceramente creo que podría jugar otro más, el sexto por capacidad física. Pero prefiero que gane España”, aseguró en su primer directo como ‘streamer’.

07:15 h. ¿Qué es el earthing que practica Luis Enrique y por qué es bueno para la salud?

En su charla de streaming, Luis Enrique, entrenador de la selección española, ha contado que suele practicar el earthing después de los entrenamientos el Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique ha estimado oportuno que el lateral del Valencia dejase su sitio en la Selección a Alejandro Baldé, del Barcelona, tras haber caído lesionado. El asturiano quiere futbolistas de rendimiento inmediato y a José Luis Gayà no le ha quedado otra acatar su decisión. Aún así ha sido duro para él quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022 tal y como ha reconocido en su regreso a España.

“Muy duro, muy duro. Estoy triste, pero orgulloso de haber peleado durante estos años para poder estar. No ha podido ser al final, pero como les he dicho a todos les deseo lo mejor. Son un grupo humano espectacular, que yo no había vivido en una selección ni en ningún equipo. Creo que van a hacer cosas importantes. Les deseo lo mejor del mundo”, decía José Luis Gayà en el aeropuerto.

06:45 h. Luis Enrique le pasa sus seguidores de stream a Ibai Llanos

En una hora de streamer, Luis Enrique ha ido eligiendo las preguntas que quería responder de sus seguidores. Ha sido un seleccionador relajado, muy hablador y bromista a veces. Al final su intervención ha decidido, por consejo de su hijo, pasarle sus seguidores a Ibai Llanos.

06:30 h. Luis Enrique debuta como streamer y ¡saluda a Amunike!

Luis Enrique se ha estrenado como streamer con más de 100.000 personas viéndole. Ha hablado de muchas cosas, de su cansancio: “Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos”. Y de Amunike, al que ha saludado y le ha mandado un cariñoso recuerdo.

06:00 h. Bélgica, una de las favoritas, cae ante Egipto en el último amistoso (1-2)

Sin duda va a ser un Mundial extraño, por la fecha y porque las selecciones apenas han tenido tiempo para juntarse y prepararlo. Sólo van a jugar un partido amistoso previo, y a Bélgica, una de las favoritas, no le sirvió más que para generar dudas. El conjunto dirigido por el español Roberto Martínez perdió ante Egipto (1-2). Mostafa Mohamed y Trezeguet adelantaron a los africanos y Openda redujo distancias. Hazard jugó medio tiempo y Courtois, Witsel y Carrasco, el encuentro entero. “No hemos tenido el tiempo normal para prepararse para un Mundial”, analizó Martínez. “No tenemos lesiones, algo es algo. No podemos tomar este partido como uno del Mundial porque los jugadores no tenían esa mentalidad competitiva y no han disputado a fondo todas las jugadas. Ahora tenemos que despertarnos porque el Mundial empieza y estoy seguro de que vamos a reaccionar”, añadió.

🗣️𝐆⚽𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐆𝐈𝐏𝐓𝐎‼️

👤 Mostafa Mohamed ⏱️ 33'

🇪🇬 Egipto 1️⃣🆚0️⃣ Belgica 🇧🇪

Amistoso Internacional 🤝 ⚽pic.twitter.com/0KXntCTexP — El Forastero (@ElForadeportivo) November 18, 2022

#Amistoso 🇧🇪🆚🇪🇬



🔚 FINAL DEL PARTIDO



En Kuwait 🇰🇼, #Bélgica recibió un pequeño llamado de atención antes de #Qatar2022: cayó 2-1 con #Egipto.



📹 Trezeguet, tras pase de Mohamed Salah, puso el 2-0 al 46'.



⚽️ Mostafa Mohamed 34' (E) Loïs Openda 76' (B)pic.twitter.com/ewnept4ZBl — Camino Mundial (@caminomundialok) November 18, 2022

5:15 horas. ¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos a contarte toda la actualidad sobre el Mundial de Qatar 2022 y por supuesto, la última hora de la Selección Española

Todos lo días te ofreceremos las clasificación y los resultados del Mundial de Qatar 2022

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Quién es quién en el Mundial de Catar FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los ocho estadios del Mundial de Qatar 2022 FOTO: @worldcup/qatar2022 La Razon

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.

Aquí puedes ver el resumen de lo más destacado del Mundial de ayer 18 de Noviembre