La airada reacción de Ferran Torres cuando le preguntan por Sira, la hija de Luis Enrique, en el Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique se ha soltado definitivamente en las redes sociales y ha cambiado la percepción que se tenía de él. Siempre ha parecido un hombre distante y algo arisco, con algunas salidas de tono y con un humor un poco fuera de lugar. Pero con el stream ha conseguido acercarse a los aficionados. Elige las preguntas que más le apetece contestar y se le ve suelto, seguro y bromista, como con la respuesta con la que acabó el stream, cuando le preguntaron quién era su prologanción en el campo en el Mundial de Qatar y contestó, muy divertido, que Ferran Torres, porque si decía otro nombre, su hija le mataba.

Porque Ferran Torres y la hija de Luis Enrique son pareja y no lo esconden. Han publicado fotos juntos y se les ve muy contentos. Pero hasta ahora, nadie de la selección había hablado de esto. Son asuntos del corazón, lejos de los deportivos. Sin embargo, el comentario del seleccionador, del padre de la novia, ha abierto una puerta.

Por ejemplo, Kun Agüero no sabía que eran novios. El ex barcelonista, retirado del fútbol por sus problemas cardíacos, es ahora streamer y hace entrevistas a los futbolistas. Tiene la ventaja de que su trato con sus ex compañeros es muy cercano y tiene acceso a ellos. Así que entrevisó en línea a Busquets, con quien convivió en el Barcelona y como el Kun ya no tiene filtro, decidió hablar del asunto de Luis Enrique y su yerno.

Agüero sabe bien de lo que habla, porque él fue pareja de la hija de Maradona cuando el mitico 10 argentino fue seleccionador: “¿Es raro, no? ¿La situación con Ferran y Luis Enrique?”, le pregunta Agüero a Busquets y éste intenta regatear una cuestión que le parece comprometida, así que se la tira a su ex compañero: “Pues tú tenías algo parecido ¿no?”.

Agüero reacciona bien: “Eso es lo que estoy diciendo. Es un poco raro”.

Y Busquets acaba: “Como sea, si tienen una buena relación está bien. Han hecho bromas sobre eso”.

👀 Agüero y Busquets, hablando sobre la relación yerno-suegro de Ferran Torres y Luis Enrique



🤣 "Alguna broma le ha caído" pic.twitter.com/hstlEuyyFO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 19, 2022

Ferran Torres también estaba en la habitación, pero a Agüero eso no le cortó lo más mínimo. Ya era desenvuelto cuando era futbolista, ahora lejos del campo, sigue siéndolo aún más. Ya no tiene nada que le corte para hablar de lo que le de la gana.

Así que, aunque Busquets está en la imagen, Ferran lo está escuchando detrás. Y Agüero, con un poco de prudencia, como sin querere, pero lanzándose al final, lanza la pregunta: “Vooos, ¿está con la hija de Luis?”, pregunta un poco con miedo. Busquets, en pantalla, se ríe incómodo. Los dos futbolistas de la selección se ponen a reír y Agüero pregunta. “¿Qué te reí?”

Ferran, desde fuera de la imagen, le confirma que sí. Y Agüero dice que no sabía, que sólo había visto una foto. “Escuchá”, le dice, “tu suegro está stremeando”, continúa entre risas.

Pero a Ferran Torres ya no le hace gracia la pregunta y se marcha de la habitación. “Te dejo con Buxi”, dice.

La arriesgada pregunta de Kun Agüero a Ferran sobre la hija de Luis Enrique pic.twitter.com/qycxEmfwAM — Miguel D (@M1gu3lDomeque) November 19, 2022

El jugador se va y en la imagen ahoa aparece Rodri. Agüero le comenta al centrocampista que Ferran se ha ido porque él le ha comentado lo de su suegro. Rodri no puede disimular un: “Madre mía” y se toca la cara.

Agüero se da cuenta de que se ha metido en una zona pantanosa y pregunta: “¿Qué queréis que haga yo?, la gente lo dijo”.