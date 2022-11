Luis Enrique hace la pelota a Ferran Torres, el novio de su hija, en su streaming

El seleccionador nacional se salió del guion antes y respondió al final de su streaming a una curiosa pregunta de un espectador. Éste quiso saber cuál era la prolongación en el campo de Luis Enrique si Vicente del Bosque dijo que la suya fue Sergio Busquets. Tras suspirar y pensárselo durante unos segundos, el asturiano señaló a Ferran Torres. El atacante del Barcelona, ex de Manchester City y Valencia, es el novio de su hija Sira Martínez.

“Hombre la mía es muy fácil. El señor Ferrar Torres que si no me coge mi hija y me corta la cabeza”, dijo entre risas Luis Enrique.

¿Quién es Sira Martínez?

La hija de Luis Enrique, además de ser la novia de Ferran Torres, es campeona de España de la categoría jóvenes jinetes. Su padre triunfó en el fútbol, primero como jugador (de Sporting, Real Madrid y Barcelona) y ahora como entrenador; y ella lo ha hecho en el mundo de la hípica.

Según los expertos, Sira Martínez es una amazona en alza y dispone de los recursos necesarios tanto para comprar buenos caballos como para dedicarse en exclusiva al mundo de la hípica. El entrenador de la hija de Luis Enrique es Paco Goyoaga Mollet, nieto del mítico jinete Paco Goyoaga, fue su novio antes que Ferran Torres.

Tanto Luis Enrique como Elena Cullell acuden asiduamente a verla competir. “Enhorabuena, Sira!! Campeona de España joven jinete 2020! Enhorabuena también a su entrenador Paco Goyoaga!”, publicó el seleccionador cuando su hija se proclamó campeona.