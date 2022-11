Ferran Torres explica su relación con Luis Enrique

Ferran Torres parece más incómodo que Luis Enrique cuando se le pregunta por su relación familiar. El jugador del Barcelona se marchó del directo en “streaming” de Agüero con Sergio Busquets cuando el Kun le preguntó si estaba con la hija del seleccionador. Y tampoco pareció más contento cuando le preguntaron en conferencia de prensa por las palabras del míster, que aseguró que Ferran es su “extensión en el campo”. “Si no, mi hija me mata”, añadió. “Ya conocemos al míster, es muy bromista, fue una cosa del directo y una broma”, aseguró el jugador de la selección.

Los roles no se confunden, dice Ferran, que afirma que Luis Enrique y él saben diferenciar las situaciones. “No afecta para nada. Creo que el míster y yo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que saber diferenciar y lo estamos llevando bien”, confiesa.

Tampoco se siente imprescindible el delantero del Barcelona. “No hay nadie indiscutible, esa es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo”, asegura Ferran Torres. Y cuando se le pregunta por algún jugador que pueda sorprender en el Mundial se fija en todo el equipo español. “Yo creo que la selección española, todo el equipo. Estamos por encima de las individualidades, vamos todos a una, trabajamos todos en el mismo barco”, asegura.

La unión es el secreto del éxito de un equipo joven, que aspira a todo. “Somos la selección española, somos un equipo muy compacto, que vamos todos a una, que nuestra fortaleza es el grupo por encima de todo y eso es un dato fundamental que nos va a hacer llegar muy lejos”, reconoce Ferran.

En la selección es donde más cómodo se encuentra el jugador valenciano. Su producción de goles fue espectacular en las primeras convocatorias con Luis Enrique, pero no le preocupa que haya bajado en sus últimos partidos. “Cuando empecé metí muchos goles, pero yo soy extremo y no tengo que marcar muchos goles. También tengo que cuidar la faceta defensiva, porque el míster nos exige mucho”, reconoce.

Ferran empezó jugando como extremo derecho en la cantera del Valencia, aunque con el tiempo se ha convertido en un delantero que puede ocupar todas las posiciones. Algo que no le incomoda: “Yo, mientras pueda jugar en cualquier posición de arriba... Siempre me he sentido más cómodo en la banda derecha, aunque últimamente juegue más en la izquierda y en ataque, reconoce. “Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, me sentía más cómodo en la banda derecha, que es donde he dado mi mejor fútbol, pero mientras juegue da igual en qué posición”, agrega.

Lo importante, para él, son otras cosas: “Somos un equipo muy compacto, que vamos todos a una, que nuestra fortaleza es el grupo por encima de todo y eso es un dato fundamental que nos va a hacer llegar muy lejos”.