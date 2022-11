Qatar 2022: Todo sobre Sira Martínez, la hija de Luis Enrique a la que hizo referencia en Twich: “Me corta la cabeza...”

El seleccionador nacional se salió del guion antes y respondió al final de su streaming a una curiosa pregunta de un espectador. Éste quiso saber cuál era la prolongación en el campo de Luis Enrique si Vicente del Bosque dijo que la suya fue Sergio Busquets. Tras suspirar y pensárselo durante unos segundos, el asturiano señaló a Ferran Torres. El atacante del Barcelona, ex de Manchester City y Valencia, es el novio de su hija Sira Martínez. “Hombre la mía es muy fácil. El señor Ferrar Torres que si no me coge mi hija y me corta la cabeza”, dijo entre risas Luis Enrique.

Hoy arranca el Mundial de Qatar donde Sira será protagonista junto a un selecto elenco de Wags pero ¿Cómo es la hija de Luis Enrique y como surgió su relación con Torres?

Sira, además de ser la hija del seleccionador, es novia de Ferran Torres, jugador del F. C Barcelona y de la Selección Española. La pareja llevan juntos desde más de 1 año, una relación que comenzó en la distancia cuando el futbolista militaba en las filas del Manchester City y que se ha afianzado desde que Ferrán se incorporó al FC Barcelona.

Este pasado verano pudimos ver a la pareja disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Las Maldivas, donde se alojaron en el lujoso resort de Soneva Fushi. De todas las habitaciones con las que cuenta el resort, Sira y Ferran Torres eligieron una de las mejores. Llamada Sunrise Villa (Villa Amanecer), de 585 metros cuadrados, se encuentra situada en medio del mar. Accediendo desde la isla principal por un embarcadero curvo, el retiro acuático de 1 habitación con tobogán se alza directamente sobre las aguas cristalinas del océano Índico. Con una decoración elegante y discreta inspirada en el mar, la amplia villa cuenta con una amplia sala de estar llena de luz, con despensa y minibar. El precio de la habitación ronda los 3.500 euros la noche según su página web.

El espectacular resort Soneva Fushi FOTO: Instagram larazon

Un gran deportista

La hija de Luis Enrique, de 20 años, despunta como una de las deportistas más destacadas de los circuitos hípicos españoles e internacionales. Participa en campeonatos profesionales de caballos y compite por todas partes. Precisamente quiere competir de forma internacional con un nuevo caballo, Ike, de ocho años y con quién va de la mano al Real Club de Polo Barcelona.

Sira es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram. La hija de Luis Enrique suma más de 14.300 seguidores y suele compartir pequeños detalles de su vida, su pasión por los caballos y por supuesto, su amor a la selección. Es habitual que la joven comparte instantáneas donde luce la camiseta del conjunto nacional.

Además, precisamente por su relación con Torres, se hizo muy amiga de Maria Guardiola, la hija de Pep Guardiola, técnico del City.

Entre ellas, también muestran mucha complicidad a las redes y, de hecho, Sira es una de los que más luce los looks de la marca de ropa de la familia Guardiola, Serra Claret. Chaquetas de pelo, zapatos atrevidos, faldas a cuadros.... Sira está hecha toda una influencer.

Más allá del deporte, Sira estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya.

Una dedicatoria especial

El gesto de la "S" FOTO: Archivo La Razón

Esperemos que en este Mundial de Qatar, Ferran Torres pueda marcar muchos goles y dedicárselo a Sira Martínez con un singular gesto que ha repetido en varias ocasiones. Cuando marca un gol, Ferran Torres crea sus manos la letra ‘S’, la letra por la que empieza el nombre de su chica, Sira. Un gesto que es toda una declaración de amor hacia su novia e hija del seleccionador nacional, Luis Enrique.