Mundial de Qatar 2022: España, falsos nueves y goles de verdad

Un nueve para siete partidos. Morata es el único delantero puro que ha traído Luis Enrique para disputar el Mundial, aunque lo acompaña de varios extremos que hacen de la polivalencia uno de sus principales valores, como le gusta al seleccionador.

No es una posición que preocupe al técnico asturiano, aunque Morata no haya podido entrenarse junto al grupo en los primeros días por unas molestias en la cadera y el domingo ni siquiera lo hiciera por culpa de la garganta. «Estoy estupendo. Tuve un sustito antes del partido contra el Mallorca. Entrené solo con los preparadores antes del amistoso. Ya bien», asegura el delantero del Atlético de Madrid.

«Todos estarán disponibles para jugar contra Costa Rica», ha repetido Luis Enrique en varias ocasiones. Morata estará, pero tampoco es la única opción para el seleccionador. «De los ocho delanteros, Álvaro es el más nueve, nueve. Marco Asensio sería un falso 9 con muchísimas posibilidades. Dani Olmo ya jugó como falso nueve en las semifinales de la Eurocopa y fue una pesadilla para el rival. Ferran Torres juega habitualmente ahí, Ansu puede jugar por dentro», explicaba en el momento de anunciar la lista de convocados. «El perfil de ese jugador es un perfil de un futbolista que se tiene que asociar bien. El potencial de los delanteros es muy alto, muy interesante y no me transmite ninguna duda», aclaraba.

Marco Asensio es el que más ha jugado en esa posición en los últimos tiempos. Lo hizo en junio en la República Checa en partido de la Liga de Naciones y volvió a hacerlo en Jordania en el último amistoso. Y siempre ha recibido los elogios del seleccionador. «Ha jugado un partido soberbio», decía de él después del encuentro contra la selección jordana sin que nadie le preguntara por Asensio en concreto.

«En junio ya lo vi muy bien, pero hoy me parece que ha estado a otro nivel, de 9», decía. Aunque no todo es perfecto y el madridista tiene trabajo que hacer. «Quizás una de las cosas que Marco tiene y que intentamos corregirle es que se mueve de una manera aleatoria por el campo y aparece en muchos sitios. Nosotros le hemos limitado un poco más esa movilidad para que aparezca en las situaciones que nosotros queremos y ha estado especialmente bien en la posición de nueve. Y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego y me ha encantado. Puede jugar de lo que quiera, con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera», le elogia el seleccionador.

«Está muy bien. Se le ha visto muy bien en los entrenamientos. Desde que hemos llegado está entrenando muy bien y espero que tenga un buen Mundial», le reconoce también su compañero Laporte.

Luis Enrique ha explicado muchas veces que da igual el futbolista que juegue arriba porque las funciones son las mismas. «Jugamos con un nueve, no con un falso nueve», dice.

Para él, el trabajo de un delantero no se mide solo en los goles que marca. Se empieza a medir en su trabajo defensivo, algo que elogia de manera habitual en Álvaro Morata, que, además, es uno de los máximos goleadores históricos de la selección.

Y eso explica que haya dejado fuera de la convocatoria a delanteros como Borja Iglesias, Iago Aspas o Joselu. Entre los tres han marcado 22 goles. Ocho de Borja, y siete de cada uno de los otros dos. Entre los ocho delanteros convocados por Luis Enrique han conseguido 16. Y solo Morata, con cinco, se acerca a las cifras de los tres ausentes. Pero Luis Enrique confía en los suyos.