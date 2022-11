Aymeric Laporte (Agen, Francia, 1994) está preparado para disputar su segundo gran campeonato con España. Encima de la ceja izquierda luce una pequeña herida a punto de cicatrizar, recuerdo del último partido de la Premier que jugó con el Manchester City hace sólo una semana. «Nada, nada. Estoy bien», dice. Y con la cabeza puesta ya en el Mundial.

¿Cuesta cambiar la cabeza para meterse en el Mundial?

No. Sigue siendo fútbol y a pesar de que porque tiene una repercusión mundial, para nosotros sigue siendo partido a partido. Es un partido de fútbol y vamos a tener que jugar como llevamos haciendo mucho tiempo y cada uno intentando hacer lo mejor posible.

¿Les afecta que se diga que la defensa es una de las líneas más débiles del equipo?

No me importa lo que puedan decir o pensar o lo que vean. Lo que pasa en el campo depende de nosotros, lo que pasa fuera del campo no depende de nosotros. Lo que tienes que hacer es que los de fuera vean lo que estamos haciendo bien dentro y eso depende de nosotros. Tenemos muchos partidos por delante para demostrar a la gente que se equivoca y nosotros hacer nuestro papel, que eso sí depende de nosotros.

¿Les condiciona que algunos de los centrales de la selección no destaquen por su altura y su fortaleza?

Yo no sabía que había que ser alto para ser central. Seguramente tendrá puntos negativos y puntos positivos.

¿Cómo ha visto a Rodri jugando de central?

El otro día jugó unos minutos de central y le vimos bien. En el City también ha jugado este año de central algún partido y en años anteriores también. Es un profesional, se adapta a todo y además tiene buenas condiciones.

¿Qué les aporta jugando en esa posición?

No lo sé. Nos aporta que es un jugador más en una posición diferente para él y nos ayuda a sumar uno más.

¿Siente la confianza de Guardiola y de Luis Enrique?

Desde luego que sí. Sí es verdad que siempre es difícil volver de una lesión importante en el fútbol porque te exige mucho físicamente, pero yo estoy contento, estoy muy bien y ahora muy ilusionado con este Mundial.

¿Son muy diferentes Guardiola y Luis Enrique?

En el estilo, en la manera de querer jugar no, pero en la práctica sí, la de Guardiola es un poco más agresiva que la de Luis Enrique. Los dos quieren tener el balón, la misma filosofía.

¿Y en el trato con el jugador?

Es diferente. Luis Enrique está mucho más cerca del jugador, mucho más atento, mucho más concienciado, mucho más consciente de lo difícil que es jugar al fútbol y Pep quizá es demasiado perfeccionista, siempre quiere la perfección. Pero es normal, cuando tienes ese caché.

¿Es más exigente Guardiola?

Creo que sí, podemos decirlo así.

¿Esas diferencias le afectan de alguna manera en su juego?

Sí, hay diferencias, pero es difícil explicarlo.

¿Hay algún jugador que le haya sorprendido desde que está en la selección?

Desde que le conocí, Gavi me ha parecido siempre un jugador especial, con cualidades muy destacadas. Busi, también. Pero eso desde hace muchos años ya, siempre se ha visto, se le ha reconocido. Así, que me vengan a la mente esos son los que más destacan.

¿Cómo ha sido este año y medio que lleva con la selección?

Espectacular. Es un sueño. Cuando eres futbolista siempre sueñas con jugar en estas competiciones internacionales, es algo único y mágico. Una cosa es jugarlas y otra es estar, participar en un grupo como el que estamos. Al estar en este ambiente disfrutas más que si fuera una competición sin más.

¿Fueron difíciles los primeros tiempos en la selección por lo que llegaba de fuera?

Para nada. Cero. Diría que hasta todo lo contrario, disfruté muchísimo desde el primer momento.

¿Desde aquí cómo ha vivido la lesión de Benzema?

Si te digo que hace nada me he enterado. No me importa. Una pena para él, una pena para la selección francesa, pero estoy aquí con España y lo que más me preocupa es la lesión de Gayá.

¿Cómo ha afectado al grupo su marcha?

Sabe mal que se vaya un compañero porque ha luchado para estar aquí, ha luchado para poder vivir esta experiencia y triste porque luchas toda una carrera, una vida para llegar a estas competiciones y de un día para otro tener que abandonar es difícil, es duro para un jugador.

Supongo que no cuesta mucho ponerse en su lugar y pensar cómo estaría si le hubiera pasado a usted.

Sí, sí. Tal cual. Una pena terrible, para él y para nosotros, tenemos que seguir igualmente, pero una pena por él.

En la Eurocopa jugó mucho con otro central zurdo. ¿Es más complicado?

No. Para nada. Siempre se ha dicho que no se podía jugar con dos centrales zurdos, lo mismo que con un central pequeño no, pero aquí estamos para romper reglas, normas. Dos diestros siempre se ha visto bien, pero dos zurdos no, pero yo me he sentido supercómodo. De hecho he vuelto a ver vídeos de esa Eurocopa estos días y me he visto bien, la verdad. Contento. Y si me vuelve a tocar encantado.

¿Ve mucho sus partidos antiguos?

No muchos, pero esta vez sí.