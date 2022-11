Kevin De Bruyne es uno de los aspirantes a ganar el trofeo como Jugador Más Valioso del Mundial. Con 31 años es mucho más que el mejor socio de Haaland en el Manchester City de Guardiola. Va a disputar su tercer Mundial con la selección belga. En su debut en Brasil viajó hasta cuartos donde cayó frente a Argentina. Hace cuatro años fue semifinalista en Rusia con él como protagonista directo. En Qatar, Bélgica es una de las alternativas a los grandes clásicos.

Bélgica se encuentra en el Grupo F donde se medirá a Canadá, Marruecos y Croacia. Los balcánicos son la alternativa más seria a la selección que entrena Roberto Martínez. De Bruyne ya ha dejado atrás el tiempo en que estaba subordinado a Eden Hazard. Su estilo de juego le ha convertido en una pieza básica en su equipo nacional. Los dos goles que ha sumado en la Copa del Mundo llegaron en momentos decisivos. En los octavos de final en 2014, su tanto sirvió para derrotar a Estados Unidos en los octavos de final (2-1). El segundo bastó para acabar con Brasil en los cuartos de final del Mundial de Rusia (2-1).

Roberto Martínez también le ha dado más libertad tanto en la banda como en el juego interior para así generar espacios decisivos en los metros finales.

Ready for my third World Cup! 🔥 @BelRedDevils pic.twitter.com/WKvJzYw19c — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) November 10, 2022

En su octava temporada en el City se ha convertido en el jugador-franquicia para Guardiola. Su llegada a Inglaterra en la temporada 2015-16 fue clave en el ascenso del club inglés y ha tenido un papel determinante en las cuatro Premier. Su primera campaña con Pellegrini fue una montaña rusa de sensaciones y de alternar la titularidad con el banquillo. Pero Pep Guardiola le sacó brillo nada más llegar en la 2016-17. El técnico español le consagró como el futbolista del equipo con más participaciones en el once titular con un total de 36 y ya dejó seis goles. Su evolución ha ido creciendo con el paso de los años: en la anterior campaña anotó 15 tantos y fue nombrado el MVP de la Premier League. El propio Guardiola es el primer crítico con él cuando baja de nivel. En el pasado mes de octubre ya le dio un toque: «De Bruyne ha vuelto. No ha estado jugando bien en los últimos partidos, pero está volviendo a jugar de forma fantástica. Él lo sabe. Cuando no hay espacios, sabe ser paciente. No es que no pueda hacerlo, llevamos siete temporadas juntos y hemos hecho de todo menos dormir juntos. Lo conozco muy bien».

La «generación de oro» de Bélgica de los últimos años con De Bruyne, Hazard, Courtois o Lukaku afronta el Mundial con la sospecha de que es su última gran oportunidad de dar el salto auténtico a la cima. Los de Roberto Martínez, el técnico español que llegó al banquillo de los Diablos Rojos en 2016, llevan años situados en lo alto del ranking de la FIFA y sonando en cada gran competición entre las selecciones favoritas. Incluso estuvieron cerca de la gloria, como en Rusia, donde fueron terceros.

Pero las campañas pasan y el plantel de estrellas de Bélgica, equipo que cuenta con un excelente portero y uno de los ataques más peligrosos del mundo, hace difícil imaginar que Lukaku (29), De Bruyne (31), Hazard (31) o Courtois (30), lleguen en su mejor punto de forma al Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026. En la última Eurocopa, de hecho, Bélgica era ya el equipo con una media de edad más alta y su defensa era la más veterana del torneo. Lo de los Diablos Rojos y De Bruyne en Qatar es un ahora o nunca.