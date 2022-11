Resultados, resumen y clasificación del Mundial Qatar 2022 hoy 22 de noviembre

No tardó muchó en saltar la sorpresa en el Mundial de Qatar 2022. En el día en que jugaron Argentina y Francia, la primera, la selección de Leo Messi cayó`con estrépito ante Arabia Saudí y se armó, nunca mejor dicho, la Mundial. Una sorpresa tremenda, luego atenuada por el empate entre México y Polonia que suaviza el camino a Argentina para clasificarse. Pero va a tener que recuperarse anímicamente. Una derrota en el primer partido puede ser el camino más rápido para la despedida o el empujón inesperado hacia la gloria. Bien lo sabe España.

Todo se puso de cara para Argentina con un gol al poco de comenzar el partido y con varias jugadas que por fuera de juego no llegaron a nada. Nada hacía presagiar lo que sucedió después, en la segunda mitad, cuando primero la relajación, luego la falta de fútbol y finalmente el miedo dejaron a los de Messi sin un punto en el primer partido y con la sensación de que hay algo que no funciona bien.

En una de las primeras jugadas del partido, el lateral de Túnez robó un balón a Eriksen y lo mandó fuera de banda. Lo celebró como un gol, jaleando a la grada. Ése fue el espíritu de Túnez y así logró igualar la calidad de los europeos. Fue un encuentro de muchísima intensidad, impropio de un debut de Mundial. Pero es que Túnez sabía que esa era su mejor arma. Se fue quedando sin fuerzas y según llegaba el final, Dinamarca tuvo ocasiones para ganar.

Comparado con el partido entre Dinamarca y Túnez, parecía otro deporte. El más feo de todos los que han jugado el martes, pero que tuvo el momento más épico de la jornada, cuando Lewandowski gozó de un penalti a favor. Penalti de VAR, de esos modernos, que ya no se sabe si son o no, por un agarrón en el área. El goleador más acreditado de Europa lo lanzó y el mítico Ochoa mexicano lo paró.

No dudo ni un poco Francia, pese a que Australia se adelantó en el marcador antes del minuto 10 del partido. Le dio igual a la campeona y una de las grandes favoritas del torneo. Fue el día de Giroud, que sustituyó a Benzema, marcó dos goles e igualó a Henry como máximo goleador francés. Mbappé no tuvo que esforzarse demasiado para marcar un tanto y dar otro.

Francia ha demostrado en su partido de debut que no se siente débil pese a que no tiene al Balón de Oro en sus filas y a que ni Pogba ni Kanté están en el Mundial. No le importa, Deschamps se ha inventado un centro del campo en el que el vértice ofensivo es Griezmann y detrás le cubren Rabiot y el madridista Tchouameni. Un equipo ofensivo, que hace gol con muy poco. Si Argentina se pregunta qué va a ser de ella, Francia tiene muy claro hacia dónde va.