Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 25 de noviembre

El Mundial de Qatar se acerca al final de su primera semana con vida. Bale será uno de los platos fuertes del día de hoy tras sus buenas sensaciones en el debut frente a Estados Unidos. Pues bien, los partidos son los siguientes: Gales vs Irán (11:00), Catar vs Senegal (14:00), Holanda vs Ecuador (17:00) e Inglaterra vs Estados Unidos (20:00).

El Gales vs Irán tiene como aliciente a Gareth Bale. El atacante juega su segundo encuentro tras dejar buenas sensaciones en su debut ante Estados Unidos en un partido que terminó 1-1 y donde él mismo marcó.

Por su parte, el Catar vs Senegal dará una segunda oportunidad a la selección anfitriona tras su mal estreno ante su gente. En caso de que vuelva a perder estaría fuera de su Mundial y supondría un duro golpe a nivel deportivo para el país. También hay que hablar del Holanda vs Ecuador. La selección ecuatoriana quiere plantar cara a la que es, a priori, la favorita para quedar como primera de grupo. El buen partido que hizo Ecuador ante Qatar ilusiona y mucho a su hinchada, en especial la exhibición de Valencia con su doblete.

Por último, el plato estrella de la noche es el Inglaterra vs Estados Unidos. Los británicos pusieron las cartas sobre la mesa con un 6-2 ante Irán en un partido y quieren volver a repetir estas sensaciones.

El Mundial sigue dando sus pasos en una nueva jornada apasionante para los aficionados.