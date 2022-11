Anitta habla de su perreo con Ayuso… ¡y de su relación con Vinicius!

La cantante Anitta cuenta con más de 63 millones de seguidores en Instagram, ha adquirido gran popularidad en España tras la última gala de Los 40 Music Awards. Durante su actuación bailó con el público y su perreo con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está en boca de todos. Sobre ello ha hablado la brasileña y también sobre su relación con Vinicius, delantero del Real Madrid.

“No me imaginaba que había gente tan importante en esas mesas”, dijo Anitta en El Programa de Ana Rosa. Allí estuvo Isabel Díaz Ayuso, que también fue preguntada al respecto. “Estuve hablando con Anitta antes, pero yo no me esperaba esto. Me sentía como Paco Martínez Soria cuando llega a la Gran Vía, no sabía dónde mirar”, manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Tengo que ir más al gimnasio, me cunde poco”, añadió.

anitta perreándole a isabel diaz ayuso no entraba en mis predicciones para 2022 but here we are pic.twitter.com/uXCoWss2c2 — natalia (@onlythehopeless) November 4, 2022

La relación de Anitta con Vinicius y con Neymar

Antes de la gala, Anitta fue cuestionada por Mundo Deportivo sobre su relación con Vinicius. “Es uno de mis mejores amigos y también tengo una muy buena amistad con el capitán, Neymar”, contestó. Cabe señalar que la cantante fue fotografiada en su día besándose con el delantero del PSG, aunque negando que hubieran tenido algo más, quitó hierro al asunto. “Esto no significa nada hoy en día, ¿significa algo?”, zanjó Anitta.

Por último, sobre el Mundial de Qatar, la cantante manifestó: “Obviamente voy a estar apoyando a Brasil porque es mi país. Durante el Mundial tenemos muchos conciertos preparados para animar a nuestra selección para que gane. Vamos a ver lo que pasa”.