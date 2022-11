Mundial de Qatar 2022, en directo todas las noticias y la última hora de la selección española de hoy 23 de noviembre

Las 32 mejores selecciones del planeta siguen su lucha en Qatar con un solo objetivo en mente: conseguir la Copa del Mundo. Tras el tropiezo de Alemania y la goleada histórica de España, ¡Por fin llegó el turno de Brasil! La selección de Neymar se estrena hoy frente a Serbia. Suiza, Camerún, Uruguay, Corea del Sur, Portugal y Ghana, Brasil y Serbia también debutan hoy en este Mundial de Qatar.

Ambas selecciones buscan el segundo puesto en un grupo en el que, en teoría, va a mandar Brasil

08:00 h Omar Montes dice que irá a Catar “por la selección” y no “a blanquear nada”

El artista Omar Montes ha confirmado que viajará a Doha (Catar) para actuar en el FIFA Fan Festival el 30 de noviembre en el contexto del polémico Mundial 2022, pero ha querido precisar que lo hará “para apoyar a la selección española” y no “a blanquear” la política de ese país respecto a los derechos humanos. “A mí quien me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no los de Catar. Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda”, ha señalado.

Concretamente, Montes ha comentado que con este viaje piensa cumplir “el sueño de cualquier chaval de barrio”: “Me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel”.

Gavi (d) de España disputa un balón con Francisco Calvo de Costa Rica FOTO: José Méndez EFE

El gol que marcó a Costa Rica lo convierte en el segundo goleador más joven en la historia de los Mundiales, sólo detrás del brasileño

A la espera de Brasil, España es la selección que ha ofrecido una imagen mas brillante

07:00 h Polémica por el duro mensaje de Paco González sobre Luis Enrique

El periodista lanzó un duro discurso contra el seleccionador de España antes de la goleada ante Costa Rica del Mundial de Qatar 2022. Su “rajada” ha provocado un intenso debate en redes.

06: 30 h El Rey bajó a felicitar al vestuario a los jugadores españoles

Suiza, Camerún, Uruguay, Corea del Sur, Portugal, Ghana, Brasil y Serbia se estrenan hoy en este Mundial de Qatar.

05:45 h ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?

05:30 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

Comenzamos a contarte toda la actualidad sobre el Mundial de Qatar 2022 y por supuesto, la última hora de la Selección Española

Aquí puedes ver el resumen de lo más destacado del Mundial de ayer 23 de Noviembre

Todos lo días te ofreceremos las clasificación y los resultados del Mundial de Qatar 2022

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Quién es quién en el Mundial de Catar FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los ocho estadios del Mundial de Qatar 2022 FOTO: @worldcup/qatar2022 La Razon

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.