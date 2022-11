Francia vs Dinamarca: Mbappé ya pisa fuerte en el Mundial de Qatar 2022

Mbappé juega contra los rivales que se encuentra en el camino, pero también contra todos los futbolistas del Mundial que puedan discutirle la jerarquía del fútbol. Lo demostró contra Dinamarca (aquí se lo hemos contado en directo) Sin Benzema, no hay mayor estrella en la selección francesa y ahora, Kilyan quiere ganar el Mundial y ganarse el respeto definitivo del fútbol y de su club. Compite, pues, también contra Neymar, Messi y quien quiera discutir el liderazgo. La apuesta es grande, pero el joven delantero francés nunca mira hacia atrás y cree como pocos en sí mismo.

El segundo gol de Francia, el que dio la victoria cuando el partido enfilaba su última recta es el ejemplo de lo que persigue Kylian. El pase de Griezmann fue demasiado cerca de la portería, pero Schmeichel no salió porque debió pensar que no llegaba. No iba alto, pero tampoco bajo y Mbappé, entre el portero y el defensa, remató con la rodilla, para empujarlo dentro y dar la victoria a los suyos.

🐢Mbappé hace lo que quiere.

Frente a otros favoritos, Francia no se permite errores. Y eso que Dinamarca, sobre todo en la segunda mitad, los buscó. Mbappé había marcado antes, en la primara parte, tras una carrera de Theo, al que los años le han dado madurez. Aunque Dinamarca tenía más la pelota, el peligro era de Francia, porque cuando va, va. A la carrera, con Dembélé por un lado y Mbappé por el otro o a lo tozudo, con balones al área en busca de Giroud, que encuentra muchos. Es terrible la fuerza con la que empuja Francia cuando se pone. Hay que saber aguantarlo.

Dinamarca sólo se fue con un gol en contra en la primera parte, una herida menor y salió con más ambición después, presionando y jugando con más velocidad. En un saque de esquina descubrió que Francia no es tan contundente como parece y durante varios minutos tuvo el partido en su pies. Ahí apareció Lloris, para dar seguridad a los suyos cuando, por primera vez en el Mundial, dudaban. Eso, al final se acabó cuando volvió a correr Mbappé.