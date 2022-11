La larga fiesta y el dinero en alcohol que gastaron las mujeres de los futbolistas tras la primera victoria de Inglaterra

El alcohol está prohibido cerca los estadios donde se está disputando los partidos del Mundial de Qatar 2022. Fue la última decisión polémica de la FIFA de acuerdo con los gobernantes de Qatar, que son los que están poniendo las condiciones para desarrollar el Mundial. La FIFA de Infantino cede mientras intenta con comunicados defender que no cede.

Del alcohol y la posibilidad de tomarlo en un país donde no se toma de manera pública ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado antes del Mundial, lo que no se esperaba es que una vez comenzada la competición, volviese a ser noticia y no porque no haya, sino por el gasto excesivo en él.

Según ha publicado la prensa inglesa, las mujeres de los futbolistas decidieron celebrar la primera victoria de la selección contra Irán (6-2) con una fiesta a lo grande, sin reparar en gastos ni en lo que bebían. Las familias de los futbolistas ingleses están viviendo en el impresionante cruceo MSC World Europa, valorado en 1.000 millones de libras y fue allí, dondo la noche del encuentro, tras la victoria, pasaron a la acción y celebraron la goleada a lo grande.

Lo bueno es que no tenían que gastar y gastaron. Según las fuentes de la prensa inglesa: “Tienen un paquete de bebidas premium mientras están a bordo del crucero, que ya está pagado antes de que llegasen a Qatar”, es decir, no necesitan pagar nada para beber. Al menos que quieran algo especial, algo más a lo grande. Y las mujeres pensaron que la victoria en el debut del Mundial lo merecía: “Pidieron botellas de champán a 250 libras esterlinas cada una, así como cócteles”, asegura quien ha contado la historia a la prensa inglesa. Y una vez probada la bebida, se animaron mucho más: fueron al karaoke que también tiene el inmenso crucero y cantaron las canciones habituales de la afición inglesa cuando juega su selección: Three Lions y Sweet Caroline”. Fue tanto el gasto y tanta la sed que tenían que según la prensa inglesa, el barco tuvo que reabastecerse de bebidas a la mañana siguiente.

Las mujeres, entre las que se encontraban Fern, la esposa de Harry Maguire, Megan, la mujer de Jordan Pickford, y Sasha Attwood, la novia modelo de Jack Grealish, estuvieron de fiesta hasta las dos de la madrugada. Según algunas informaciones han pagado hasta 6.000 libras por paquetes de cinco estrellas.

El transatlántico cuenta con un paseo al aire libre de 1.200 metros, 14 bañeras de hidromasaje con vistas al mar, 13 restaurantes y más de 30 bares y cafeterías. Para los niños y los adultos con sentido de la diversión, una zona Sportplex ofrece baloncesto, coches de choque y una discoteca. Pero lo más destacado es el tobogán de 11 pisos de altura llamado The Venom Drop, el más alto del mundo.