El mensaje de Xavi contra los que critican a Qatar

Xavi Hernández comenzó su carrera en los banquillos en Qatar y siempre ha estado agradecido al país que le dio la primera oportunidad. Así que no ahorra en elogios y en defenderlo, aunque los derechos humanos no estén entre sus prioridades. Así, mientras los futbolistas se agarran a los tópicos para no mojarse acerca de Qatar y los artistas tienen que justificar que actúan allí, el entrenador el Barcelona defiende al régimen sin complejos.

“Dejará un legado muy fuerte para el país y para la región. Creo que hay un prejuicio muy grande, ha habido mucha crítica hacia la cultura árabe. La gente está viendo lo que es Qatar realmente, que no es las críticas tan injustas que está recibiendo, y creo que la gente se llevará muy buen recuerdo del país”, ha asegurado en una visita que ha hecho al país donde se está celebrando el Mundial. No es la primera vez que el entrenador azulgrana defiende al país. Ya lo hizo mucho antes de que empezase el Mundial y lo ha vuelto a hacer ahora como si además de fútbol y de la escensura en los brazaletes y de no poder tomar cerveza se estuviera viendo otra cosa del país que organiza el campeonato.

Para Xavi, el choque entre España y Alemania fue un partidazo: “El España-Alemania creo que fue de los mejores partidos, si no el mejor hasta ahora. Estuvieron a un nivel extraordinario todos los jugadores, en defensa, en ataque, en efectividad. Han hecho un trabajo espectacular. Luis Enrique es un entrenador que es muy bueno, trabaja muy bien, compite mucho, transmite mucho a sus jugadores. Creo que van a llegar lejos”, ha asegurado acerca de cómo ve al equipo de Luis Enrique.

Además, dice que la sorpresa está siendo, por ahora, Arabia Saudí y también Japón. “Los conocía de aquí de Asia, también a Qatar, ha sido una pena que no ha competido bien a su nivel. Está habiendo sorpresas, es difícil predecir algo”, ha continuado.

Qatar, por su parte, también se ha defendido. El Consejo de la Shura de Catar, uno de los organismos consultivos más importantes del país, ha condenado la resolución adoptada la semana pasada por la Eurocámara para criticar la designación de la sede del actual Mundial de fútbol y ha denunciado una campaña “infundada” basada en “acusaciones falsas e información engañosa”.

En la resolución, los eurodiputados denunciaban la corrupción “rampante” de la FIFA y reclamaban a las autoridades qataríes, entre otras cosas, que extendiesen el fondo de compensación a las familias de los obreros muertos durante la construcción de los estadios para la cita futbolística.

“Qatar es un país independiente que no aceptará dictados de otros ni lecciones morales de nadie”, ha advertido el Consejo de la Shura, que pone voz al aparente malestar dentro del régimen qatarí por la ola de críticas recibida en las últimas semanas.

Qatar contesta las críticas de Europa

El Consejo ha denunciado la “conspiración sistemática” contra Qatar, que estaría siendo víctima de “hipocresía, doble rasero y racismo”, por ser el primer país árabe en acoger un Mundial. Según este organismo, textos como de la Eurocámara “alientan el odio entre Oriente y Occidente”, informa la agencia oficial de noticias QNA.

También ha presumido de la supuesta integración laboral de las mujeres, asegurando que representan más del 40 por ciento de la población activa y que, al contrario de lo que ocurriría en Occidente, “Qatar nunca ha visto desigualdades de sueldos” por razones de género.

En este sentido, ha advertido de que el país no aceptará injerencias ni dictados que quiera “alterar los arraigados valores morales” de la población local, que habría recibido con “entusiasmo y amistad” a las miles de personas que se han desplazado desde otros países.

Desde Barcelona, Joan Laporta también ha hablado de España. Al presidente del FC Barcelona “la selección española” le está pareciendo “fantástica” en este inicio del Mundial y ha añadido que “es un orgullo para el Barça ver cómo están jugando nuestros jugadores con la selección, cómo los está haciendo jugar Luis Enrique, asumiendo él toda la presión y descargándola de los jugadores”, ha asegurado.

Para el presidente del Barcelona “España es una de las favoritas para ganar el Mundial, pero también hay que tener presentes como favoritas a otras selecciones como Brasil o Francia”, las dos selecciones que más fuertes parecen, a priori.