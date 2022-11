El insulto de Omar Montes al régimen de Qatar antes de viajar al Mundial

En el Mundial de Qatar 2022 están siendo tan protagonistas los futbolistas como los artistas invitados para celebrar conciertos durante los días que se celebra el evento deportivo. Porque muchos, desde Chanel y Shakira hasta Rod Stewart han decidido no ir, pero otros muchos desde Maluma hasta Robbie Williams sí que han decidido aceptar la generosa oferta para cantar en Qatar. Uno de los que sí va es el artista Omar Montes, que ha confirmado que viajará a Doha (Catar) para actuar en el FIFA Fan Festival el 30 de noviembre. Sin embargo, en la presentación de su nuevo trabajo: “Lágrimas negras”, ha querido matizar mucho su viaje y lo que piensa del régimen qatarí y su atropello constante a los derechos humanos.

“A mí quien me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no los de Qatar. Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda”, ha asegurado en una entrevista que Montes ha concedido a Efe. Ha insistido en que quien le invita a él no es Qatar, sino la Federación española de fútbol y de ahí que no tenga problemas en viajar y en cantar. “Me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel”.

En la mente de todos está la huida de Maluma cuando en una entrevista le preguntaron por los derechos humanos en Qatar y si actuar en ese país suponía blanquear un régimen que no tolera homosexuales y en el que las mujeres son de segunda categoría, además de que inmigrantes pobres son tratados sin ninguna ley que los proteja: “Yo no soy Maluma, pero no podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros, como los políticos, las federaciones o las marcas. Que yo vaya o no vaya no va a cambiar nada”, ha continuado.

“No soy un embustero. Ya digo que son unos cabrones”, ha repetido acerca de qué significa para él ir a cantar al país donde se está celebrando el Mundial de fútbol.

Qatar ha puesto mucho dinero para ser la sede de Mundial y en los días antes del comienzo de la competición apretó un poco más las tuercas para que se siguiesen sus normas. Así, no cambió de opinión y no permitió que se vendiese cerveza cerca de los estadios, pese a que antes sí se iba a permitir y luego la FIFA se puso muy estricta en el asunto de los brazaletes.

Con el brazalete de capitán hemos querido dar ejemplo de los valores que vivimos en la selección: Diversidad y respeto mutuo. Ser ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. 1/ https://t.co/Tmpe1nIwY7 — Embajadora de Alemania en Madrid (@AlemaniaDiplo) November 23, 2022

Cuando varias selecciones intentaron desafiar la prohibición de llevar uno con un corazón arco iris, el conocido como “OneLove”, el máximo organismo internacional, que va de la mano con Qatar en todas las decisiones amenazó con cartulinas amarillas y obligó a todos los capitanes a portar el mismo brazalete.

Por eso la opinión pública está siendo muy dura con los artistas que han aceptado participar en los conciertos que la FIFA ha organizado en el país.