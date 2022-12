Mundial de Qatar 2022: El gol maradoniano de la “Araña” Julián Álvarez

Pocos minutos después de que Julián Álvarez marcara el 2-0 a Croacia, en las redes sociales ya estaba el vídeo de su gol unido al relato del famoso tanto de Maradona a los ingleses en el 86, el de Víctor Hugo Morales, que dijo aquello de «barrilete cósmico, de qué planeta viniste». No fue para tanto la jugada del delantero del Manchester City, pero sí que fue una larga carrera desde más allá del centro del campo y que después de dos rebotes acabó en un gol que más que con la bota derecha, Álvarez marcó con el corazón. «Empecé a ir, varios compañeros se cruzaron, la cancha me iba picando medio mal, pero el balón me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad», explicaba después.

Era el 2-0, el primero del doblete que hizo el canterano de River Plate, donde no hace mucho jugaba junto a Enzo Fernández, ahora centrocampista del Benfica y otro de los destacados en la semifinal. Precisamente esa conexión «millonaria» fue la que descorchó un partido en el que hasta la jugada del penalti había dominado con la pelota Croacia. Pero Enzo le quitó el balón a Modric y levantó la cabeza para ponerle el balón entre los dos centrales a su ex compañero, que controló y chocó con Livakovic. Era su primera acción en el encuentro, aunque la pareja no dejó de correr en todo el encuentro y a veces se encontraban los dos presionando, porque Enzo va para «todocampista».

Sólo 21 años tiene el medio del Benfica y 22 el punta del City, al que desde que era pequeño le conocen como la «Araña». Dice la leyenda que se lo pusieron su hermano y los amigos, porque cuando jugaba parecía que tenía muchas piernas por lo difícil que era quitarle la pelota.

Los dos empezaron en el banquillo los partidos ante Arabia y México, pero ya en el tercer choque se quedaron con la titularidad para siempre. Julián Álvarez sentó a Lautaro, que ahora aparece en las segundas partes. Y es normal, porque Álvarez lleva cuatro tantos en cuatro partidos como titular en Qatar y, según datos de Opta, es el futbolista más joven desde Pelé en el 66 en marcar un doblete en los dos últimos partidos de una Copa del Mundo. Messi no está solo, los chicos le echan una mano.