La redes se comen a Casillas tras su comentario sobre el penalti que adelantó a Argentina ante Croacia

España se quedaba el pasado 6 de diciembre fuera del Mundial. Los hombres de Luis Enrique no fueron capaz de marcarle un gol a Marruecos en 120 minutos y tampoco en la tanda de penaltis, donde los africanos se han impuesto por 3-0, después de que Sarabia, Carlos Soler y Busquets fallasen sus lanzamientos. Sarabia lo mandó al palo y los otros dos los detuvo Bono, nuevo héroe nacional marroquí. Achraf anotó el tercero para su equipo en el cuarto lanzamiento y la historia se terminó para España.

El país entero siguió paralizado ante el televisor el “derrumbe mundial” de España pero entre tanta desolación una pregunta comenzó a correr como la pólvora por internet hasta convertirse en tendencia: “¿Dónde esta Casillas?”.

TVE hizo un auténtico despliegue de cara al Mundial de Qatar. La cadena pública española llevó a cabo una enorme inversión para contar con los mejores comentaristas. Andrés Iniesta, Carlos Marchena e Iker Casillas han estado dando sus opiniones en cada uno de los partidos que han televisado. Sin embargo ayer, el portero faltó a la cita en el partido crucial de “La Roja” ante el combinado marroquí.

Ayer, tras una ausencia por motivos personales el portero regresaba a sus tareas de comentarista y lo hacía con polémica al “mojarse” sobre el penalti anotado por Messi y que adelantaba a Croacia.

Casillas no dudó en señalar que el meta croata no puede hacer nada en la acción en la que Daniele Orsato acabó pitando penalti a favor de Argentina. Apuntó que es Julián Álvarez el que hace falta a Livakovic y no lo contrario, coincidiendo con el otro comentarista, Javi Martínez, en que no era pena máxima.

Las reacciones a sus palabras no se hicieron esperar y fueron muchos los que criticaron con dureza al portero y calificaron su reacción de pura rabieta ante el triunfo de la albiceleste.

Para los que habéis escuchado tve en el partido de Croacia-Argentina, Argentina ha sacado a Casillas de sus casillas. Jajjaja. Comentaba el partido como si Croacia fuese España 😛 — Iñaki Gómez Fernández (@inakigomezf) December 13, 2022

Debía estar haciendo un TikTok mostrando lo cuñado que es... — Rubén López Arias (@RubnLpezArias1) December 13, 2022

Escuchar a Casillas llorando xq Argentina va ganando 2-0 a Croacia es poesía pura 🤣🤣🤣🤣🤣 — Fofi (@Fofi666) December 13, 2022

"Menos mal que Livakovic ha estado acertado..."



Iker Casillas en TVE sin ningún pudor va con Croacia y contra Argentina. Qué vergüenza. — Santiago Gerchunoff (@sangerchu) December 13, 2022

“Casillas es un terrorista arbitral. Cómo no va a ser eso penalti dios de mi vida”, “Estaría haciendo un tik tok...” o ver llorar a Casillas por que Argentina golee a Croacia es poesía pura” son algunos de los comentarios de decenas de usuarios que achacaron al ex portero internacional su falta de imparcialidad.

Vosotros creéis que es penalti con el que abre el marcado Leo Messi? — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 13, 2022

No contento con eso, el portero publicó una encuesta en Twitter sobre la polémica jugada que ya cuenta con casi 87.000 votos.