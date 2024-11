Nuevo escándalo arbitral: ¡Esnifando un polvo blanco en la Eurocopa!

El arbitraje inglés no sale de su asombro tras el monumental lío en el que se ha visto envuelto uno de sus colegiados más reputados. Las redes sociales pueden convertirse en el peor enemigo de cualquier profesional y eso es lo que le ha pasado al árbitro suspendido de la Premier League, David Coote. El colegiado fue suspendido el pasado lunes "con efecto inmediato" a la espera de una investigación después de que se publicara un vídeo en el que aparecía insultando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. No haremos más comentarios hasta que se complete ese proceso", informó la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). En dicho vídeo que circula por redes sociales, Coote se dirige a Klopp, entrenador del Liverpool hasta el pasado verano, como "gilipollas" y "arrogante".

En realidad se trata de dos grabaciones. El primero de los dos vídeos muestra a la ex estrella de cricket de Nottinghamshire, Ben Kitt, preguntándole a Coote qué pensaba sobre Klopp, quien dejó Liverpool a principios del verano después de nueve años a cargo, y su equipo. Coote responde: "El Liverpool era una mierda. [Klopp es un] imbécil, un imbécil absoluto. Aparte de echarme un buen vistazo cuando los estaba arbitrando contra el Burnley en el campo cerrado. Me acusó de mentir y luego me dio un puñetero golpe. No tengo ningún interés en hablar con alguien tan arrogante. Así que hice todo lo posible por no hablar con él. ¡[James] Milner está bien! Me llevo bien con él. Pero Dios mío, maldito alemán, que me jodan".

Kitt luego concluye sobre el video: "En resumen, la mierda de Jurgen Klopp. El Liverpool son todos unos malditos cabrones y odiamos a los malditos Scousers".

En un segundo video, Coote suplica: "Para que quede claro, ese último video no puede ir a ninguna parte, en serio". Kitt luego agregó: "Es un árbitro de la Premier League , no arruinemos su carrera".

Un vídeo demoledor

Sin embargo parece que nadie le ha hecho caso y los problemas no han hecho más que empezar para el colegiado. Un nuevo vídeo -al que tenido acceso The Sun- amenaza con dinamitar su carrera para siempre. En la grabación, el colegiado inhala polvo blanco mientras arbitraba la Eurocopa de este verano.

En el impactante video de ocho segundos de Whatsapp, el especialista del VAR, usa un billete estadounidense enrollado para inhalar una línea de cuatro pulgadas de lo que parece ser cocaína. Coote , de 42 años, fue suspendido por la PGMOL, el organismo rector de los árbitros profesionales, esta semana después de sus insultos a Klopp pero el escándalo empieza a adquirir una dimensión inesperada.

El nuevo video exclusivo de The Sun fue grabado el pasado 6 de julio, un día después del choque de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre Francia y Portugal , donde participó como cologiado de apoyo del VAR.

En la mesilla de noche, junto al polvo blanco, hay dispersos paquetes de medicamentos recetados, una tarjeta de crédito y la novela de Terry Hayes, "El año de la langosta".

El colegiado envió el vídeo a un amigo a través de las redes sociales y todo hace indicar que se filmó a sí mismo en la habitación del hotel pagada por la UEFA que usó durante el torneo.

El árbitro envió otra foto desde Frankfurt el 1 de julio. En ella se veían sus tarjetas de crédito en un platillo a cada lado de seis líneas cortadas en pedazos de un polvo blanco sospechoso. Se alojaba en habitaciones de hotel designadas por la UEFA, la organizadora del torneo. El amigo -o más bien enemigo-, que desea permanecer en el anonimato, también revela que el árbitro hizo otros comentarios despectivos sobre el club de fútbol Everton y el jugador del Liverpool Andy Robertson.

Investigado por la UEFA

A medida que el escándalo aumentaba esta semana, la UEFA decidió excluirlo de los partidos durante el parón internacional de este fin de semana. El organismo rector ha enfatizado su compromiso de mantener la integridad del deporte mientras toma muy en serio todas las acusaciones y abrirá una investigación sobre su conducta.

Tras tener conocimiento de este vídeo, la PGMOL ha emitido una declaración a través de Sky Sports. "Estamos al tanto de las acusaciones y las tomamos muy en serio. David Coote sigue suspendido a la espera de una investigación completa. El bienestar de David sigue siendo de suma importancia para nosotros y estamos comprometidos a brindarle el apoyo necesario que necesita durante este período. No estamos en condiciones de hacer más comentarios en este momento", afirmó un portavoz.