Los números del Real Madrid que inquietan a Ancelotti

El Real Madrid ha perdido once veces en los 52 partidos que ha jugado esta temporada. Un dato que chirría especialmente si se compara con el curso pasado, donde los de Carlo Ancelotti sólo cayeron en dos ocasiones en 55 apariciones. El técnico italiano ha reconocido varias veces que ahora su equipo defiende peor, por las importantes bajas por lesión en defensa y también por la incapacidad para crear un bloque compacto en defensa. En el ejercicio anterior, el Madrid también perdió piezas básicas atrás por las roturas de ligamentos cruzados: Courtois, Militao y Alaba, pero las apañaron para suplir las ausencias y levantar la Liga y la Champions entre otros títulos. Ahora la cosa es distinta, siguen faltando piezas básicas: otra vez Militao y Carvajal, y los recambios no están dando el mismo resultado, aunque la fórmula sea parecida.

«Hay dos evaluaciones, una que me ha dejado satisfecho con 0-0 y la reacción a los goles, que ha sido muy mala. Son los problemas que hemos tenido durante toda la temporada, no hemos podido hacer un bloque compacto en los momentos buenos y en los que no son buenos», explicaba Ancelotti tras la caída ante el Arsenal, admitiendo que los suyos no han defendido bien ni cuando ganaban y marcaban goles ni cuando como en noches como la de Londres, todo se nubla también adelante.

Las sensaciones ya no eran las mejores y en el Emirates Stadium la realidad apareció de manera contundente. El Real Madrid acumula nueve partidos consecutivos encajando al menos un gol y en los últimos cuatro ha recibido once tantos: dos del Leganés y otros dos del Valencia en Liga; cuatro de la Real Sociedad en las semifinales de Copa del Rey; y tres del Arsenal en los cuartos de la Liga de Campeones. Unas veces, como ante el Lega y frente a la Real, los blancos se las apañaron para compensar su fragilidad atrás siendo contundentes arriba, pero frente al Valencia y contra el Arsenal se quedaron cortos o muy cortos.

«Es una alineación distinta a los años anteriores, pero es la mejor. Siempre pienso que los jugadores buenos tienen que jugar y no sentarse en el banquillo. Después hay que organizar un bloque compacto y no hemos sido capaces de hacerlo», contaba Ancelotti respecto a su idea de jugar con los cuatro cracks arriba: Bellingham, Vinicius, Rodrygo y Mbappé.

El italiano se defiende recordando que las bajas no le han permitido ni hacer rotaciones ni confeccionar el mejor centro del campo posible, que ahora mismo sería con Dani Ceballos. El ex del Betis ha jugado más que nunca y con él el Madrid ha podido hacer mejor fútbol, pero su fragilidad física le hace perderse muchos partidos. Había intentado llegar a la ida con el Arsenal y no fue capaz.

«Han mostrado mejor actitud, mejor calidad, mejor bloque, muchas cosas que han hecho mejor que nosotros», comentaba Ancelotti sobre el Arsenal. «Durante una hora no hemos estado mal. Si miras el resultado, es malísimo, pero no hay que tirar todo a la basura. Hay cosas que en la primera parte lo hemos hecho bien. Tuvimos opción de adelantarnos en el marcador. Ellos han trabajado mucho y han sido fuertes físicamente», terminaba el italiano pensando en una vuelta en la que las matemáticas le dan al Real Madrid un 4 por ciento de posibilidades de pasar de ronda. Pero más allá de los números, la fe en la remontada se mide en las sensaciones de un equipo que lleva intentado todo el curso solucionar unos problemas que siempre vuelven. «Difícil explicar por qué nos caemos. No hemos sido capaces de reaccionar de manera conjunta, unidos», diagnosticaba Ancelotti.