Bombazo: Mbappé anuncia al PSG que se marchará de París en junio

Dijo Mbappé hace unos meses que antes de la eliminatoria de octavos de la Champions daría noticias sobre su futuro. Y justo después de ganar 2-0 el partido de ida a la Real Sociedad, el delantero francés ha comunicado a los dirigentes del París Saint Germain que no va a continuar en el Parque de los Príncipes la temporada que viene. Considera que su etapa allí ha llegado a su fin y que, como ya anunció por carta a su todavía club, no iba a hacer efectiva su cláusula de renovación hasta 2025. Será el próximo mes de junio cuando diga adiós a la que ha sido su casa desde que llegó de Mónaco. Por ahora, el atacante no quiere decir cuál será su nuevo equipo, aunque todo apunta que por fin llegará al Santiago Bernabéu para jugar en el Real Madrid.

La noticia es un bombazo que puede significar la recta final de un culebrón que dura ya varios años y que seguramente terminará con el francés vestido de blanco. En París ya se temían hace unas semanas que esto iba a suceder, porque llegan informaciones que apuntaban a que Al Khelaifi y sus colaboradores lo daban por perdido. El asunto Mbappé iba avanzando hacia ese desenlace, aunque lo hacía lento. Esa era la sensación que iba creciendo en el entorno del PSG. Cada día los rumores eran más fuertes y las informaciones más certeras. Hace unos días, "Le Parisien", el periódico mejor informado del mundo sobre el Paris Saint Germain, aseguraba en exclusiva que "Mbappé" había "elegido el Real Madrid". A la directiva del PSG cada vez le quedaban menos dudas, y ahora ya no tiene ninguna: "la estrella ha decidido dejar la Ligue 1 a final de temporada y fichar por el club más grande del mundo, que le ha estado esperando todo el tiempo", decía el diario galo en esa misma información.

En el PSG ya reinaba el pesimismo con Kylian, como avisaba "Le Parisien". "Mbappé se ha decidido por el Real Madrid, el otro club de su corazón junto con el París. Ya no se hacen ilusiones, alimentadas por las pocas señales que han recibido de los Bondynois. Los directivos que han estado con él últimamente se han dado cuenta de que el máximo goleador de la Ligue 1 quiere dar un nuevo impulso a su carrera al término de su décima temporada en el fútbol profesional, siete de ellas en el PSG".

La diferencia con la otra vez es que el club de París no va a caer en la histeria. Dicen estar preparado para su salida, aunque han hecho un último esfuerzo con la intención de pagarle aún más de lo que cobra."Pero han perdido la fe, al igual que la Ligue de Football Professionnel, que se encuentra en plena renegociación de los derechos de retransmisión". Sin Mbappé, la competición vale, por lo menos, un 20% menos.