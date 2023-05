El penalti que indigna al Sevilla y a los sevillistas no pitado ante la Juve

La primera parte del Sevilla - Juventus, partido de vuelta de las semifinales de la Europa League (1-1 en la ida), terminó con una acción muy discutida en el Sánchez Pizjuán. Óliver Torres estaba a punto de recibir un pase en el borde del área, Cuadrado llega en carrera, se lanza, y sucede esto:

El jugador Colombiano va con todo y en directo la jugada es muy rápida y el juego continúa, aunque se después se estaba revisando en la sala del VAR, como todas las acciones. El árbitro de campo era el neerlandés Danny Makkelie y de la tecnología se encargaba su compatriota Pol van Boekel. En el Sevilla estaban confiados: "Es penalti, es penalti", dice Óliver Torres, seguro de que lo iba a pitar. Pero el colegiado espera a lo que le dicen por el pinganillo y el veredicto es que no era pena máxima. O, al menos, que no era una acción clara y manifiesta de penalti, que podía ser interpretable, aunque parece complicado defender esa acción como una normal de juego o que haya sido fuera del área, aunque está al límite y parece que está sobre la línea, por tanto tenía que haberse sancionado.

Jesús Navas se marchó a los vestuarios moviendo la mano, el típico gesto de "madre mía la que nos acaban de liar".

Monchi, director deportivo sevillista, comentó la acción en el descanso en los micrófonos de Movistar. "No es que lo considere yo, es cuestión de ver las imágenes y que es dentro del área. No es una jugada que entre en discusión: es una patada dentro del área y salvo que hayan cambiado las normas, que no creo, es penalti. El árbitro evidentemente lo tenía complicado, pero el del VAR tenía que haber avisado para que lo viera. No ha sido así y desgraciadamente lo tenemos que aceptar".