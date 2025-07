El periodista de El Chiringuito que ha terminado en el staff de Bordalás en el Getafe

Hace años, Alfredo Duro dejó el periodismo deportivo, para ser Director Deportivo. Después, volvió al periodismo deportivo, para ser miembro de El Chiringuito. Ahora, ha habido otro movimiento parecido, aunque no es Alfredo Duro y no va como Director Deportivo, sino que lo hace para integrarse en el equipo de Bordalás, a pie de campo, con uno de los entrenadores más exigentes de LaLiga.

Así, Darío Montero, que hace ya meses abandonó El Chiringuito, ahora se mete en el fútbol como protagonista, como el que crea el relato. Su paso por El Chiringuito de Jugones, el popular programa deportivo dirigido por Josep Pedrerol, le otorgó una gran visibilidad. Empezó como redactor, fue ascendiendo hasta convertirse en tertuliano y, en varias ocasiones, llegó a presentar el programa durante las vacaciones de Pedrerol. Su cercanía, estilo directo y capacidad para obtener exclusivas, especialmente ligadas al Fútbol Club Barcelona. le granjearon el respeto del público, aunque también fue una figura polémica por sus posiciones y debates en la mesa de tertulianos.

En El Chiringuito, Montero vivió momentos memorables: desde debates encendidos sobre la actualidad futbolística hasta coberturas en directo y sonadas exclusivas. Era conocido por su energía, su implicación en el trabajo diario y su relación de confianza con el resto del equipo, así como por su habilidad para comunicar con frescura y pasión la información de última hora. Durante su tiempo en el programa, el propio Montero reconoció que gran parte del reconocimiento recibido en la calle se debía más a su papel en El Chiringuito que a su nombre como periodista.

Una despedida cargada de emoción

La salida de Darío Montero de El Chiringuito no pasó desapercibida. Fue una despedida llena de emoción, con palabras de agradecimiento a sus compañeros, a la audiencia y, en especial, a Josep Pedrerol, por su apoyo incondicional y las oportunidades brindadas. Montero no pudo contener las lágrimas durante el último programa, donde compartió públicamente el significado personal y profesional de su etapa en la televisión deportiva. Agradeció a cada uno de los integrantes del equipo, desde los responsables de redacción hasta maquillaje y cámaras. De esta manera cerraba una etapa y se preparaba para un nuevo reto profesional, aunque en ese momento no trascendió cuál sería su futuro inmediato.

El giro inesperado: de periodista a miembro del staff del Getafe

El giro en la carrera de Darío Montero sorprendió a muchos dentro y fuera del entorno futbolístico. Varios meses después de irse de la televisión y hacer otra cosas, ha sorprendido su incorporación al cuerpo técnico del Getafe, en el staff dirigido por José Bordalás. Tras años dedicado al periodismo deportivo, Montero decidió dar un salto al otro lado del césped, aportando su experiencia, conocimientos y formación futbolística para contribuir desde una perspectiva distinta al mundo del fútbol profesional.

Su llegada al Getafe supone, por tanto, una apuesta por perfiles diferentes en la estructura técnica de un club profesional. Se unió a un equipo que se caracteriza por el rigor táctico, la intensidad y el trabajo colectivo bajo la dirección de Bordalás. En el club, Montero puede aportar no solo su conocimiento comunicativo y de gestión de la presión mediática, sino también su capacidad de análisis y de trabajo en grupo, habilidades que desarrolló ampliamente durante su etapa televisiva.